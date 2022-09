Tårnhøje energipriser: Efterskoleelever sørger selv for brænde til skolens fyr

På Vestfyns Efterskole er der kommet et nyt og typisk punkt på skoleskemaet nemlig brændekløvning.

Her står eleverne selv for, at der er brænde til at varme efterskolen op.

- Det gør noget at de ved, hvor energien kommer fra. At det ikke bare er at åbne for radiatoren, også tænker man ikke mere over det, siger Marie Klit, der er forstander Vestfyns Efterskole og fortsætter:

- Når man har fyldt et bur med brænde, så ved de, at man skal tænke sig en ekstra gang om.

Efterskolens brændelager kommer nemlig til at spille en afgørende rolle de kommende måneder i forbindelse med de stigende energipriser.

Derfor har efterskolen også besluttet at sætte brændekløvning på skoleskemaet for deres 42 elever.

Det er vigtigt, at eleverne tænker sig om, når de åbner for varmen, for ligesom alle andre steder er omkostningerne til energi steget voldsomt på efterskolen.

- Jeg har siddet og regnet på det. Som det ser ud til nu, så har vi betalt dobbelt så meget for strøm i forhold til sidste år, og vi har ikke fået regningen for sidste kvartal. Det kan jo ende med at det bliver tre gange så dyrt, siger Marie Klit.

Men selvom man kunne forestille sig, at hugge brænde ikke er drømmeaktiviteten på en efterskole, så er der faktisk ingen sure miner at spore ved økserne.

- Det er en dejligt tilfredsstillende, at man ikke skal bruge lige så mange penge på varme. Og så kan vi måske bruge pengene på noget sjovt, eller noget vi gerne vil, siger Miguel Hansen, der er elev på Vestfyns Efterskole.

En del af fællesskabet

Men der er mere end bare penge at hente blandt de splintrende træstumper.

Klara Dansted, der er elev på skolen, synes også, man som elev får en særlig oplevelse af at give noget til skolen.

- Vi får også en følelse af ansvar. En følelse af at vi er værdsat, og de har brug for vores hjælp her, siger Klara Dansted.

Og det er meget heldigt, for kommende elever skal nemlig også regne med at bidrage som brændekløver, også selvom priserne på energi skulle falde.

- Det kunne både være som en del af idrætsundervisningen, men også som en del af den praktiske uddannelse, siger forstander Marie Klit.

Og det er ifølge eleverne Klara Dansted og Miguel Hansen en god idé.

- Det giver et godt indblik i, hvordan de får lavet varme og energi til dem selv, og hvordan det fungerer, Klara Dansted.

Se indslaget her: