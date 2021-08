Vej spærret i flere timer - brand i stråtækt hus

Flammerne spredte sig hurtigt, da der onsdag eftermiddag omkring klokken 14 gik ild i et stråtækt hus i Verninge.

Huset ligger ud til Odensevej, og det var derfor nødvendigt at lukke en del af vejen for at give plads til slukningskøretøjerne.

Der er ifølge Fyns Politi ikke nogen, der er kommet til skade ved branden, men da årsagen til branden er ukendt, skal den nu undersøges nærmere.