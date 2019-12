Bøvl og bureaukrati: Nu må Nils gerne male kommunens gadeskilte

Nils Bennicke blev fanget af bureaukratiets lange arm for to år siden.

Da blev det afsløret, at han går rundt i Svendborgs gader og istandsætter byens gamle gadeskilte.

- Jeg var jo gået i gang uopfordret og uden at få lov. Det var kun, fordi kommunen opdagede, at jeg var i gang, at man sagde: Det går ikke, det der, det kan vi ikke have.

For farligt at male skilte

Nils Bennicke er pensioneret tømrer med tid og energi til at gøre en frivillig indsats i lokalsamfundet. Men projektet med at restaurere og male gadeskiltene kan ikke uden videre accepteres af Svendborg Kommune.

Arbejdet er i strid med både vejloven og arbejdsmiljøloven. Regler om afspærring og åndedrætsværn og risikoen for forbipasserende spiller blandt andet ind.

Det er simpelthen for farligt at lade en mand gå rundt og male byens gadeskilte fra toppen af en trappestige.

Jeg falder jo ikke ned, fordi jeg sætter min lille stige op og maler lidt. Nils Bennicke, frivillig

Nils Bennicke er uenig, og han har indtil videre arbejdet ufortrødent videre med istandsættelsen af gadeskilte. I alt er over 200 gamle jernskilte blevet renoveret og malet, både i Svendborg og på Tåsinge.

- Jeg er jo ikke idiot. Jeg falder jo ikke ned, fordi jeg sætter min lille stige op og maler lidt. Jeg er jo vant til at arbejde, siger Nils Bennicke og slår afmægtigt ud med armene over hele sagen, som han mener er udtryk for bureaukrati af den grinagtige slags.

Skraldeindsamling er også farligt

Samme problemstilling omkring manglende sikkerhed rammer også byens frivillige skraldeindsamlere. Indsamling af skrald er formelt set en kommunal opgave, som ikke uden videre kan overlades til frivillige borgere.

Men nu er problemet løst. Endda helt enkelt og lokalt, i Svendborg Kommunes tekniske forvaltning.

- Løsningen går ud på, at vi nu har fået mulighed for at gå ind og ulykke- og ansvarsforsikre de frivillige borgere, vi har. Og det har vi valgt at gøre ved at tegne en forsikring i et privat selskab, fortæller ejendomschef Peter Mouritsen.

Svendborg Kommune har kortlagt det frivillige arbejde, der udføres af borgere i kommunen. Den kortlægning har resulteret i, at man har været i stand til at købe sig til en fælles forsikring for 9.000 timers frivilligt arbejde om året.

Frivillige ind i varmen

- Det er jeg glad for, lyder det fra Nils Bennicke.

- Nu er det ligesom om, at vi, der arbejder frivilligt, er på vej ind i varmen hos kommunen.

Den fælles ulykkesforsikring, der dækker frivilligt arbejde, koster 14.000 kroner om året, men ansvarsforsikringen koster 7.000 kroner om året. Forsikringen er tegnet i selskabet Gjensidige Forsikring.