En fynbo får svar: Sådan hjælper fynboerne hinanden

Det nye coronavirus har for en stund sat mange fynboers hverdag på pause. Børnene skal ikke i skole, de voksne klarer arbejdet hjemmefra, og yndlingscaféen holder lukket.

Og så er der de fynboer, der af den ene eller anden grund ikke kan forlade hjemmet på grund af smittefaren. For dem er hjælpen i disse dage ikke ret langt væk.

Hundredevis af fynboer står nemlig klar med en håndsrækning til de af os, der har brug for lidt ekstra hjælp til at få hverdagen til at gå op i en højere enhed.

SPØRGSMÅL FRA FYNBO Hvor skal man henvende sig, hvis man har brug for hjælp til eksempelvis indkøb? Og hvor skal man henvende sig, hvis man gerne vil være frivillig? - Kristiina Loiri Nymand, Faaborg

Èn af dem er 28-årige Camilla Ellegaard Olesen fra Odense.

Hun opdagede gruppen 'I Danmark hjælper vi hinanden' på Facebook og tilbød sin hjælp. Nu har hun en aftale med en mor om at se efter hendes datter et par gange om ugen.

- Manges hverdag er pludselig helt anderledes, derfor er jeg nødt til at hjælpe dem, der ikke længere kan komme igennem den nye hverdag selv, siger hun.

Hvis man læser nyheder, kan man godt få et indtryk af, at vi først og fremmest tænker på os selv. Men det virker som om, at det er helt modsat – vi er slet ikke så egoistiske, som vi tror Camilla Ellegaard Olesen, projektleder hos Frivilligcenter & Selvhjælp Faaborg-Midtfyn

Og hun er bestemt ikke den eneste. Rundt omkring på de mange hjælpegrupper på Facebook strømmer det ind med tilbud om hjælp til indkøb, børnepasning eller en gåtur med hunden.

Ifølge Camilla Ellegaard Olesen siger den store lyst til at hjælpe hinanden mere om fynboerne, end billederne af hamstrende fynboer, der for et par dage siden gik viralt på diverse medier.

- Hvis man læser nyheder, kan man godt få et indtryk af, at vi først og fremmest tænker på os selv. Men det virker som om, at det er helt modsat – vi er slet ikke så egoistiske, som vi tror, siger hun.

Mange vil gerne hjælpe

Camilla Ellegaard Olesen arbejder til dagligt som projektleder hos Frivilligcenter & Selvhjælp Faaborg-Midtfyn.

Her giver hun sit bud, hvordan fynboerne bedst opsøger - og tilbyder - deres hjælp.

- Du kan blandt andet tilbyde din hjælp i facebookgrupperne 'I Danmark hjælper vi hinanden' og 'Tilbyd/søg hjælp i forbindelse med covid-19', foreslår hun.

Der er allerede oprettet mange hjælpegrupper på Facebook. Her skriver mennesker, der er sendt hjem fra arbejde eller skole og har tid til at hjælpe dem, der nu ikke enten kan eller tør gå udenfor.

Vælg Røde Kors, hvis du vil minimere smitterisiko

Har du mistet overblikket over de mange facebookgrupper, eller har du slet ikke Facebook, kan du skrive dig op i Røde Kors' hjælpenetværk. Ifølge Camilla Ellegaard Olesen skal du dog væbne dig med tålmodighed, hvis du har planer om at blive sendt på indkøb den vej igennem.

- Lige nu er det mit indtryk, at der er langt flere, der tilbyder sin hjælp, end folk, der har brug for hjælp. Der er næsten for mange, der gerne vil hjælpe, siger hun.

Modsat hjælpegrupperne på Facebook, har Røde Kors faste procedurer og vejledninger for dem, der vil hjælpe og dem, der skal modtage hjælpen. På den måde forsøger netværket at minimere smitterisikoen.

Søg gode råd hos dit lokale frivilligcenter

Vil du hjælpe i dit lokalsamfund, men er du ikke helt sikker på, hvor du skal henvende dig, kan dit lokale frivilligcenter hjælpe dig, fortæller Camilla Ellegaard Olesen.

Flere af de fynske frivilligcentre har desuden etableret telefonkæder, så de fynboer, der tilmelder sig den kan blive ringet op. På den måde forsøger flere at gøre det daglige nærvær digitalt.

- I Faaborg-Midtfyn har vi oprettet en solidaritetskæde, så vi kan passe lidt ekstra på hinanden og få snakket om, hvad der foregår. For det er vigtigt, at vi får snakket om det der sker, siger hun.

Har du et spørgsmål til corona-situationen, som vi skal finde svar på, så skriv til os her:

For at styrke dialogen mellem TV 2/Fyn og fynboerne, finder vi svarene på de spørgsmål, fynboer står med efter coronavirus har ramt landet.

Projektet har fået titlen ”Gør Fyn bedre”, fordi vi har en ambition om, at vi med jeres hjælp og jeres spørgsmål sammen kan være med til at gøre Fyn bedre.