Haven netop nu: Her får den utålmodige havejer rødt og grønt lys til at gå i gang

Ordet havearbejde smager forskelligt. For nogen er det lig med en sur pligt, som bare skal overståes. For andre - som undertegnede - er det den bedste form for hjernevask, de kender.

For når jeg luger, graver, planter og nusser rundt i min have, så er der ikke plads til andre tanker end de mest nærværende: "Er det her mon ukrudt?", "kan jeg dele den her dahliaknold i flere stykker? og "hvornår kan jeg så salat?"

Alle bekymringerne om coronavirus og dens vidtrækkende konsekvenser bliver for en kort stund sat på stand-by.

Hvad må jeg lave?

Af natur er jeg utålmodig og vil helst udføre min spontane idé med det samme. Jeg har dog lært med årene, at det ikke altid er en god idé. Slet ikke på denne årstid, hvor forførende solskin kan forlede mig til at tro, at jeg kan så og plante i vildskab.

Men hvad så med den nattefrost, der stadig kommer snigende om natten og efterlader nedlagte spirer på stribe? Ødelægger den alle mine planer om dahlia, roseklipning og græssåning?

Spørgsmålene hober sig op. Heldigvis har jeg en nabo, Mette Kokborg, som er gartner, og hun giver mig henholdsvis rødt og grønt lys til mine mange forslag. Hun er hård, men retfærdig. Her kommer hendes håndfaste råd til en lidt for optimistisk haveejer, der skal holdes i kort snor.

Forspiring i æggebakker

Listen er lækkert lang over ting at lave derude i haven lige nu. Det regner jeg ihvertfald med, da jeg inviterer Mette Kokborg over i i min have. En anelse mere slukøret er jeg, da hun går igen.

Men én ting er sikkert: Man kan kaste sig over forspiring. Da der ryger rigtigt mange æggemadder ned til frokost lige nu med alle i familien hjemme, så har jeg fået mig et solidt lager af æggebakker. De kan snildt bruges til at forspire blomster i.

Det er ikke noget, jeg plejer at gøre, men jeg trænger til at sætte noget positivt og livsbekræftende i gang i denne bekymrende tid.

Mit spørgsmål til Mette Kokborg er: Må æggebakkerne stå i min kølige trappeopgang, mens de spirer?

Svar: Nej, det er rødt lys. De skal have 18-20 graders varme for at spire, så du er nødt til at finde plads til dem i stuen.

Javel så. De pynter ikke ligefrem, men jeg finder en plads inde i varmen de næste uger.

Roserne skal klippes - men hvornår?

Så er der roserne. Den faste regel er, at de må klippes efter Dronningens fødselsdag, den 16. april. Er det ikke bare en gammel myte? Det håber jeg, for jeg står klar med saksen. Hvad siger Mette Kokborg?

Svar: Det bliver rødt lys. Du skal vente til efter fødselsdagen. Hvis de nedklippede roser får nattefrost, så risikerer de at få skader.

Okay, okay. Jeg nøjes med at give dem første runde gødning, så de kan ruste sig til sommerens blomstring. Men saksen står på spring.

Dahliaknolde i jorden?

Gennem vinteren har mine dahlia-knolde stået frostfrit og sikkert i kælderen. Nu er de begyndt at få lange spirer, og jeg er klar til at få dem i jorden. Men er knoldene også klar?

Svar: Nej, det bliver rødt lys. De kan ikke tåle frost. Men du må gerne sætte dem i en potte og placere dem i dit drivhus.

Ja, det får jeg nok ikke gjort. Tilbage i kælderen med dem den næste måned.

Tomater i drivhuset?

Da jeg var ude at handle i lørdags, havde de fået plantesække i min lokale dagligvarebutik. Dem hapsede jeg straks seks stykker af til drivhuset, og nu er jeg klar til at plante tomater. Jeg ved dog godt, at det er lige tidligt nok, men jeg vil jo gerne i gang. Hvad siger eksperten?

Svar: Det blive rødt lys. Det er for tidligt! Du skal helt ind i maj eller juni måned.

Nå. Hertil vil jeg bare sige, at sidste år plantede jeg tomater som den måske første i Danmark, nemlig den 6. april. Alt, alt for tidligt ifølge min nærmeste familie, der hovedrystende fulgte projektet. Men tænk engang, det gik så fint! Alle planter overlevede, så mon ikke jeg vover forsøget igen i år med en - efter bogen - alt for tidlig plantning. Undskyld, Mette.

Bare pletter i græsset

Min græsplæne trænger til at blive eftersået på de bare pletter. Altså der hvor den ikke er fyldt med mos. Det er nemlig særdeles levedygtigt! Kan jeg gå i gang med at så græs nu?

Svar: Rødt lys. Græs spirer ikke før ved 10-12 grader, så du fodrer bare duerne med det. Du må vente.

Hvor er det grønne lys?

Der var rigtigt mange røde lys fra Mette Kokborg til alle mine idéer. Hvor er de grønne lys? Hvad må jeg overhovedet gøre i min have netop nu?

Svar: Du må luge alt det, som du vil. Du må slå græs og forspire indendørs. Du kan bruge tiden på at rydde op og lægge planer, og så kan du glæde dig til om en god måneds tid, hvor du kan give den fuld gas i din have.

Modtaget, Mette Kokborg. Jeg vil væbne mig med tålmodighed og hakkejern. Anlægge nogle nye højbede, vaske havemøblerne og drivhuset, og så i øvrigt lægge vidtløftige planer for, hvad jeg skal så, plante og se vokse, så snart nattefrost og coronavirus forhåbentligt har sluppet taget i Danmark.

