Genbrugspladsen er lukket: Hvad stiller jeg op med mit affald?

I sidste weekend flyttede Lars Sørensen fra Bellinge til Stige. Sådan en flytning er altid lidt besværlig, men her i Corona-tiden er der én ting, som mere end noget andet bidrager til, at Lars er blevet irriteret: Bunken af storskrald, som han ikke kan komme af med.

- Jeg ved godt, at vi er en ubekvem periode, og vi skal passe på hinanden. Men jeg bliver lidt irriteret over det her. På Sjælland kører folk rundt og læsser affaldet af på rastepladser og i skoven. Det skal man selvfølgelig ikke, siger Lars Sørensen, da TV 2/Fyn ringer ham op.

- Men hvad skal jeg så gøre?

Spørgsmål fra en fynbo Hvad vil Odense kommune gøre for dem, der ligger inde med storskrald, nu når genbrugsstationerne ikke er åbne for private? Lars Sørensen

Genbrugspladserne på hele Fyn er lukket ned for private med den begrundelse, at de ikke er "vital og kritisk infrastruktur".

Men Lars Sørensen undrer sig over, hvorfor man ikke lukker borgerne ind via en sluse, så der maksimalt kommer ti ind ad gangen.

Frygter kaos

Det spørgsmål stiller vi videre til genbrugschef ved Odense Renovation, Mette Lilholm Lorenzen:

- Hvorfor kan I ikke lukke odenseanerne ind på genbrugspladserne i små hold?

- Fordi vores retningslinjer fra regeringen og KL er, at genbrugsstationerne skal være lukkede for borgere og kun åbne for erhverv. Indtil der kommer en anden udmelding, må vi ikke åbne pladserne, hverken helt eller i små hold. Lørdag den 14. marts havde vi 5.000 biler inde på vores otte genbrugsstationer. Aftenen før havde regeringen meldt de nye indskærpelser ud på et pressemøde. Mine folk ringede til mig, og fortalte, hvor vildt det var, så jeg var nødt til selv at køre ned og se det. Hele familier gik rundt og hyggede sig. Samme eftermiddag besluttede vi at lukke genbrugsstationerne ned fra søndag morgen – hvilket hele Fyn gjorde, da vores kollegaer i branchen oplevede det samme, forklarer Mette Lilholm Lorenzen.

- Lars Sørensen foreslår, at I etablerer en sluse, så der kun kommer ti ind ad gangen.

- Der er kommet mange gode forslag. Nogle mener, vi skal sætte et lyssignal op, andre at vi skal have en portvagt. Men det vil jo give en kæmpe kø. Vi er ikke gearede til at stå på offentlig vej og regulere trafikken, forklarer Mette Lilholm Lorenzen.

Sådan kommer du af med dit affald Odense Renovation tillader, at vognmænd og professionelle transportører afleverer affald fra private på kommunens genbrugspladser. Odense Renovation sløjfer erhvervsgebyret, men du skal selv booke og betale transportøren. Find en registreret transportør i Affaldsregistret.

I stedet arbejder Odense Renovation i disse dage på en plan for, hvordan de skal håndtere folkemasserne, når genbrugspladserne atter åbner for private efter den 13. april.

- Der bliver fuld skrald på bemandingen. Vi forventer et kæmpe boom.

Men det hjælper jo ikke Lars Sørensen, der bøvler med efterladenskaberne fra sin flytning.

Til gengæld har Mette Lorenzen faktisk en mulig løsning på vej til ham og de mest desperate borgere, der er ved at drukne i storskrald.

Ny løsning på vej

- Vi er ved at få lavet en blanket, som kommer op på vores hjemmeside, når den er klar. For der kommer den mulighed, at man kan bestille en transportør til at hente for eksempel et stort flyttelæs og levere det gratis og usorteret. Men man skal selv bestille og betale transportøren. Til gengæld skal han ikke betale erhvervsgebyret for at aflevere det, fortæller Mette Lorenzen.

Lars Sørensen er dog ikke interesseret i at bestille en vognmand til at køre rundt med sine udbrændte el-artikler og gamle papkasser. Så for ham er situationen uændret.

- Jeg er nok nødt til at tage det med til min nye bolig og lade det ligge ude på terrassen. Men hvad siger naboerne og boligforeningen til det?, spørger Lars Sørensen.

Boligforeningen: Bare rolig!

Og her kommer artiklens anden gode nyhed. For TV 2/Fyn har nemlig også talt med inspektør Christian Eliasen i Lars Sørensens boligforening, Kristiansdal.

Inspektøren bekræfter, at det under normale omstændigheder ikke er helt efter bogen at have storskrald liggende på sin terrasse. Den slags resulterer i et brev og en henstilling om at få det fjernet.

Men ikke under Corona-krisen.

- Nej, det giver selvfølgelig ingen mening, siger Christian Eliasen.

- Hvis folk ikke kan komme af med det, lader vi dem selvfølgelig være i fred. Alt andet ville være urimeligt.

Således har Lars Sørensen fået svar på, hvad han skal stille op med sit storskrald.

Har du også et Corona-relateret problem, er du velkommen til at sende det til TV 2/Fyn ved at bruge formularen eller klikke her.