Lokal opbakning: Nu kan du købe bison i Brugsen

Lokalsamfundet på Nordfyn træder nu i karakter for at hjælpe Niels Henrik Ove og hans Ditlevsdal Bison Farm i Morud.

I øjeblikket er det folks arbejde, deres levebrød eller deres livsværk, som måske er i fare for at kollapse. Vi kan give en lille håndsrækning Michael Haaning Bjerg, uddeler, Superbrugsen Søndersø

Niels Henrik Ove står med omkring 100 bisoner, men kunderne forsvandt, da Fyn og resten af Danmark blev lukket ned på grund af coronavirussen covid-19.

- Den kære coronakrise betyder, at vores restaurant er lukket, og vores salg i gårdbutikken er også lukket, fortæller Niels Henrik Ove.

Men nu kan hans kød findes i montrene hos Superbrugsen i Søndersø, hvor også en række andre lokale producenter, der er presset af situationen, nu kan afsætte deres produkter.

Det drejer sig om Allégården, Blæsbjerg Kalv og Jersore Galloway, som side om side venter i kølemontren på de fynske kunder.

Dertil kommer gartnerier, produkter fra Gyldensten Gods og en lokal chokoladefabrikant. Men det stopper nok ikke der, fortæller uddeler Michael Haaning Bjerg fra Superbrugsen i Søndersø.

- I øjeblikket er det folks arbejde, deres levebrød eller deres livsværk, som måske er i fare for at kollapse. Vi kan give en lille håndsrækning, og her er det ikke kun ord, men også handling, siger Michael Haaning Bjerg, som også har en opfordring:

- Vi er selvfølgelig dybt afhængige af, at vores kunder bakker op om det her og køber varerne.

Lokal opbakning

Niels Henrik Ove er teknemmelig for, at han og Superbrugsen de senere år har arbejdet sammen i forskellige sammenhænge, og at det nu betyder, at han får hjælp til afsætning af sit bisonkød.

- De ved, at vi har nogle problemer, så det er alletiders, når man man kan bakke hinanden op det den måde, som vi gør her, siger Niels Henrik Ove.

Men om samarbejdet fremover kan betyde, at Superbrugsen i Søndersø fast vil have lokalt bisonkød i montrene, er ikke sikkert.

Det kommer an på, om Niels Henrik Ove kan afsætte sine unge dyr efter coronakrisen.