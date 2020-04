Niårige Ella klar til skole: - Jeg savner alle mine skolelærere

I de seneste uger har eleverne på skoler landet over været væk fra klassekammerater og lærere, fordi store dele af samfundet har været lukket ned som følge af coronaviruspandemien.

Læs også Skoleåbninger giver nye udfordringer

Niårige Ella Løgstrup Beck Østergaard, der går i 2. a på Munkebo Skole, glæder sig over, at regeringen og sundhedsmyndighederne har givet grønt lys til at genåbne skolerne fra onsdag efter påske.

- Det er jeg glad for, for jeg savner alle mine lærere og mine venner. Jeg har ikke set dem i lang tid, siger Ella Løgstrup Beck Østergaard.

Man skal jo starte et sted. Det er godt for børnene, og jeg tror, regeringen har styr på det Brian Nielsen, forælder til skolebarn

Ser iPad efter lektierne

De seneste uger har hun været hjemme, og lektierne er blevet klaret gennem hjemmeundervisning.

- Mig og min mor har været ovre at hente nogle lektier på skolen, og så har vi lavet dem derhjemme. Når jeg er færdig med alle mine lektier, ser jeg på iPad eller kører nogle ture, når det er dejligt vejr, forklarer Ella Løgstrup Beck Østergaard.

I første omgang er det elever fra børnehaveklassen og til og med 5. klasse, der vender tilbage til skolerne.

Det sker som noget af det første i en gradvis og kontrolleret genåbning af samfundet, afslørede statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde mandag aften.

Forælder: Børnene synes, det er træls at være hjemme

Det glæder også Brian Nielsen fra Munkebo, der er far til en pige på skolen. Selv om det er gået fint, har det været nogle anderledes og til tider lidt trælse uger med hjemmeundervisning.

- De synes, det er lidt træls. Hun er heldigvis god til at aktivere sig selv, men det er træls, de ikke kan lege med deres venner, siger Brian Nielsen.

Læs også Lettet skoleleder: - Det er dejligt, at der er truffet en beslutning

Er der som forælder mere tid med børnene?

- Det kan man tydeligt mærke. Der er noget mere aktivering i det. De vil gerne have deres forældre hele tiden, forklarer han.

Brian Nielsen ser frem til, at skolen gradvist åbner.

- Man skal passe på, at man ikke bliver for hysterisk. Man skal jo starte et sted. Det er godt for børnene, og jeg tror, regeringen har styr på det, siger Brian Nielsen.

Er du utryg ved det, når epidemien ikke er ovre?

- Jeg har mødt flere, der er lidt utrygge ved det, men de (sundhedsmyndighederne, red,) siger, at vi skal have den (coronavirussen, red.) alle sammen, men bare ikke på samme tid. Hvis vi holder afstand til forældre og bedsteforældre, så skal det nok gå, siger Brian Nielsen.

Hold afstand i skolen

Og holde afstand kommer børnene til allerede fra den første dag tilbage på Munkebo Skole.

For når dørene åbnes igen, er det ikke som før coronakrisen.

Der skal være mere afstand mellem børnene og lærerne, og der skal gøres mere og oftere rent. Derudover opfordres eleverne til at være så meget udenfor som muligt.

Skoleleder: Børnene kommer til at bruge multipark

Skoleleder Tina Nygaard på Munkebo Skole er i gang med at finde ud af, hvordan det i praksis kommer til at foregå for eleverne som Ella på ni år.

Skolelederen glæder sig over, at skolen har nogle store, åbne lokaler og rig mulighed for at være udenfor, især hvis det solrige påskevejr fortsætter i april. Derudover vil nogle elever blive flyttet til andre lokaler på skolen.

- Vi er en moderne folkeskole, så vi har tænkt i åbne rum. Vi har mange lokaler med foldedøre, hvor vi kan åbne op. Det bliver noget med at flytte mellemgruppen og nogle af de små elever fra indskolingsbygningen over til nogle andre lokaler, siger Tina Nygaard.

- Der ligger meget i det, at vi skal have eleverne ud. Vi har en dejlig multipark og dejlige udendørsområder, og det er noget, lærere og pædagoger skal ind og planlægge, hvordan gør vi det, forklarer Tina Nygaard.

Læs også Daginstitutioner og skoler åbner efter påske

Retningslinjer fra ministeriet

Lærere og pædagoger på skolen skal i løbet af påsken finde ud af, hvordan netop deres elever kan undervises bedst muligt, samtidig med at skolen følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Børne- og Undervisningsministeriet samt Sundhedsministeriet vil udsende retningslinjer for, hvordan daginstitutioner og skoler åbnes på en forsvarlig sundhedsmæssig måde.

Alle elever fra 6. til 10. klassetrin skal fortsat gå i skole hjemme som i de seneste tre uger.