Presset fynsk bryghusejer leverer personligt øl lige til døren

Der er alt for få, der drikker øl i disse corona-tider. Festivalerne er aflyst, og værtshusene er lukket. Det samme gælder restauranter og store dele af resten af samfundet, og det kan mærkes på omsætningen hos de fynske mikrobryggerier.

I april forventer Midtfyns Bryghus at have mistet halvdelen af sin omsætning som følge af coronakrisen.

- Vi har stort set droppet produktionen. Vi producerer kun, hvis der er udsolgt, og vi sælger fra lageret. Vi gør alt, hvad vi kan for at holde det kørende, men det må ikke fortsætte et halvt år mere, siger ejer Eddie Szweda til TV 2/Fyn.

Eddie på farten

For at sætte lidt gang i omsætningen er bryghusejeren personligt begyndt at køre rundt i landet for at sælge øl under sloganet “Eddie på farten”.

- Jeg kører land og rige rundt. Vi pakker ordrer og leverer lige til døren. Man skal bare bestille to kasser øl, og så giver vi seks glas. Vi leverer lige til døren i Jylland og på Sjælland og Fyn, forklarer Eddie Szweda.

Selv om de fleste kunder bestiller øl til Fyn, er der også kunder på Sjælland på dagens ordreliste, og den anden dag var bryghusejeren en tur i Aalborg for at levere de midtfynske specialøl.

12 øl for 390 kroner

En kasse med 12 øl koster 390 kroner inklusive levering, og man skal altså bestille mindst to kasser for at få besøg af Eddie Szweda.

Når kassen er fyldt på lageret, bliver ølflaskerne og papkassen sprittet af, så man så vidt muligt undgår smittespredning.

Under coronakrisen har bryghuset solgt og leveret omkring 1.000 kasser, altså 12.000 øl.

Medarbejder fyret under krise

Selv om det betyder penge i kassen, er det samlet set hårde tider for det midtfynske bryghus, hvor halvdelen af personalet ikke længere kan arbejde.

I marts har virksomheden sendt en fuldtidsansat og deltidsansat medarbejder hjem. Derudover er en medarbejder blevet fyret, da det gik op for Eddie Szweda, at krisen ikke gik over lige med det samme.

Midtfyns Bryghus har søgt om kompensation i regeringens hjælpepakker, men har ikke fået noget hjælp endnu på grund af de mange ansøgere. Eddie Szweda vurderer, at han kan holde butikken kørende i et par måneder endnu, som tingene er nu.

- Regeringen er kommet med nogle gode pakker, som kan hjælpe os, og jeg kan godt forstå, at der er mange, der har søgt. Jeg har lidt penge tilbage, måske nok til en måned eller to, så vi håber, vi ser noget snart, forklarer ejeren af Midtfyns Bryghus.

Virksomheden mangler især penge til drift og likviditet.

Mister sekscifret beløb om måneden

Inden coronakrisen havde Midtfyns Bryghus en omsætning på omkring 800.000 kroner om måneden. Allerede i marts dykkede omsætningen med 20 procent, og endnu mere i april, så bryghuset mister flere hundredtusinder kroner hver måned.

Ud over ølsalget er det også aflysninger af ølsmagninger, som rammer bryghuset hårdt.

Det er stadig muligt at købe øl fra Midtfyns Bryghus i specialbutikker og supermarkeder - og altså direkte fra bryghusets hjemmeside.

Eddie Szweda er amerikaner, men flyttede med sin danske kone til Danmark i 1993. I 2006 overtog han Midtfyns Bryghus.