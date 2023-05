Bør ribeye, ost og hummus sammenlignes? Her er ministers og partiers holdninger om nyt klimamærke

Det siger partierne

Blandt Folketingets partier er der bredt set opbakning til at lave et klimamærke.

Både Liberal Alliance, Enhedslisten og SF bakker fuldtonet op at basere et kommende klimamærke på en skalamodel, der sammenligner varer på tværs af kategorier.

- Der skal gerne være nogle klimamærker, der gør det meget tydligt for forbrugerne, når de skal have proteiner, at danske gule ærter er bedre end oksekød, siger Søren Egge Rasmussen, fødevareordfører for Enhedslisten.

- Det giver kun mening at lave en skalamodel. Det der er brug for er at få folk til at skifte til nogle andre fødevarer. Helt overordnet er der brug for at folk skifter fra animalske til mere plantebaserede varer, siger Carl Valentin, fødevareordfører for SF.

Fra Dansk Folkepartis klimaordfører og partiformand, Morten Messerschmidt lyder det:



- Det afgørende er, at forbrugerne får let ved at træffe det ønskede valg samtidig med, at de erhvervsdrivende får et minimum af bøvl. Kan det gå op i en højere enhed, ser jeg ikke noget problem i at lave et sådant klimamærke (ud fra en skalabaseret model, red.).

Og hos Radikale Venstre er fødevareordfører Christian Friis Bach også positiv over for skalamodellen. Partiet har dog ikke nået at drøfte modellerne endnu:

- Jeg synes umiddelbart, det er en gennemtænkt model med skalamodellen. Jeg glæder mig over, at man meget bredt i branchen har samlet sig om det her. Det er en vigtig ting, så vi kan få det implementeret.

Og der er behov for nærmere afklaring i flere partier. Hos et af de øvrige partier i regeringen lyder svaret fra Socialdemokratiets fødevarerordfører Ida Auken:

- Vi glæder os til at dykke ned i anbefalingerne. Det vigtigste for Socialdemokratiet er, at det bliver let for forbrugerne at vælge grønt og klimavenligt, når de køber ind.

Det Konservative Folkeparti oplyser, at de ikke har lagt sig fast endnu på, om de ønsker den ene eller den anden af de to modeller.

Samme melding kommer fra Danmarksdemokraterne, hvor fødevareordfører Hans Skiby hælder til at følge anbefalingen om en skalabaseret model, men understreger behovet for at læse sig ned i begge modeller.