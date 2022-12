Rekord lange regeringsforhandlinger: MF'ere renser tagrender og rydder op

Inden eller efter jul?

Der er ingen, der ved, hvornår forhandlingerne er færdige, og der kan dannes en ny regering.

Men uanset hvor længe det tager, så er det svært at vente på at komme igang for både ny- og genvalgte politikere.

- Det er jo underligt ikke at skulle møde ind i arbejdstøjet klokken halv syv, siger Thomas Skriver Jensen (S), der på gund af de lange forhandlinger endnu ikke har fået tildelt et kontor på Christianborg.

Det har været en stor omvæltning, der har ramt Thomas Skriver Jensen, som efter en lang og vild valgkamp, nu er sat i en uvant venteposition.

- Det er en underlig situation at komme over på Christiansborg og tænke, nu skal vi lave hele verden om som nyvalgt. Og så er der bare regeringsforhandlinger, der sætter en stopper for det indtil videre, siger Thomas Skriver Jensen.

Selvom det ikke er muligt for Thomas Skriver Jensen at få et kontor eller komme igang med det politiske arbejde, så er der alligevel meget at tage fat på for de nyvalgte.

Tid til forarbejde

Både Thomas Skriver Jensen og Mikkel Bjørn (NB), der begge er nyvalgte på Fyn, har nemlig lidt at tage sig til, inden de for alvor kan komme igang med det politiske arbejde.

- Der er en pokkers masse tekniske og praktiske ting, man skal sætte sig ind i, siger Thomas Skriver Jensen.

Også Mikkel Bjørn har skulle bruge lidt tid på at komme igang, men han er ikke alt for ked af den lange ventetid.

- Jeg syntes faktisk som helt nyvalg, at det er meget rart. Der er en del ting, man skal sætte sig ind i, siger Mikkel Bjørn, som allerede har fået et kontor på Christianborg.

Det er dog ikke alle, der her brug for at sætte sig ind i Folketingets arbejdsprocesser, før de kan komme igang.

Rydder op og renser tagrender

Bjørn Brandenborg (S), der blev genvalgt med et brag på Fyn, har allerede en god ide om, hvordan Christianborg fungerer. Han har derfor fået en del ekstra tid på hænderne, indtil regeringsforhandlingerne er færdige.

- Vi er jo vant til, at der er masser af udvalgsmøder og sager i salen, man er ordfører for. Og det er jo en lidt anden virkelighed nu. Så jeg har tømt mine tagrender derhjemme, og ryddet op på kontoret, siger Bjørn Brandenborg.

Men der er også tid til at fordybe sig i politiske samtaler og nye tanker.

- Jeg tror, det er meget godt for politikere at stoppe op og tænke lidt over, hvad det er for noget politik, vi skal have gennemført, og hvad der er vigtigt, siger Bjørn Brandenborg.