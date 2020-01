Helt skævt: Borgmestre tog ønsker til en udligningsreform med til Christiansborg

Om få uger går forhandlingerne om en ny udligningsreform i gang på Christiansborg.

Men allerede nu er flere borgmestre udenfor hovedstadsområdet i gang med at påvirke politikerne på Christiansborg til at lave et mere fair system for udligning kommunerne imellem.

Udligningsreformen har til hensigt at skabe lige forudsætninger for kommunerne, uanset hvor de befinder sig i landet, så borgerne kan forvente den samme kommunale service, men sådan forholder det sig ikke længere, lyder det fra flere borgmestre.

Torsdag var repræsentanter fra sammenslutningen Bedre Balance på besøg hos social- og indenrigsudvalget for at gøre opmærksom på, hvorfor de mener, at der er brug for et nyt system.

- Det klareste budskab er, at vi er ét land og man skal have samme muligheder for at levere kommunal velfærd, uanset om man bor på Fyn, i Jylland eller i hovedstadsområdet. Det giver ordningen ikke mulighed for i dag,og det er dét, vi skal have ændret på, siger Jesper Frost Rasmussen (V), borgmester i Esbjerg Kommune.

Udover sit borgmesterhverv er han også formand for Bedre Balance. Sammenslutningen består af otte kommuner, herunder Assens Kommune. Og 63 kommuner udenfor hovedstadsområdet - herunder de øvrige fynske - bakker op om initiativet.

De ønsker et ensartet udligningssystem mellem kommunerne i Danmark. Et system, som giver kommunerne i provinsen de samme vilkår til at levere service til deres borgere, som kommunerne i hovedstadsområdet allerede har.

Efter mødet var Jesper Frost Rasmussen fortrøstningsfuld.

- Der er ikke nogen håndslag på noget som helst. Men den ordning, der er i hovedstaden, hvis man bredte den ud til hele landet, så havde alle kommuner jo nogenlunde lige muligheder, siger Jesper Frost Rasmussen

- Det vil jo betyde, at nogle kommuner vil have store ændringer i de beløb, de arbejder med i dag. Det kræver nok en overgangsordning, og nogle skulle sætte skatten op, andre skal sætte den ned, så det må Folketinget jo også være med til at finde en måde at indfase på.

Den fynskvalgte MF'er Rasmus Helveg Petersen var med til mødet, og han kan godt forstå de fynske og jyske kommuners ønske.

- Den ordning, København har lige nu, den gør, at nogle af hovedstadskommunerne bliver fordelt før resten af landet. Det vil sige, at det er lettere strukturelt at være en svag, økonomisk kommune i hovedstaden end det er at være en svag, økonomisk kommune udenfor hovedstaden.

- Det vil de gerne have lavet om på, og det synes jeg er et meget rimeligt ønske, de kommer med, siger Rasmus Helveg Petersen (RV).

