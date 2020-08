Ældre kvinde påkørt af mountainbiker: Kort efter blev hendes cykel taget

En 73-årig kvinde var tirsdag eftermiddag ude at cykle en tur med sin mand, da hun blev påkørt af en anden cyklist på cykelstien mellem Nørre Broby og Brobyværk.

Kvinden væltede og brækkede sit håndled, men cyklisten kørte videre uden at stoppe.

- Hun bliver overhalet af cyklist, der laver så hårdt et sving ind foran, at der er ingen tvivl om, at han er udmærket klar over, at hun vælter, siger vagtchef hos Fyns Politi Lars Thede.

- I al forvirringen står hun og hendes mand og skal have en ambulance. En anden mand tilbyder at tage cyklerne med, mens de tager på sygehuset, forklarer Lars Thede.

Det ældre ægtepar mangler dog fortsat at få deres cykler retur. De aftalte med manden, at han ville sætte dem på et pizzeria i nærheden, men det er ikke lykkedes ægteparret at finde deres racercykler af mærket Peugeot.

I forvirringen fik de ikke aftalt, præcist hvor manden ville sætte cyklerne, og de kan ikke forklare politiet, hvem det var, eller hvordan han ser ud.

- Manden er ulykkelig, og hans kone har ondt. Det går nok lidt stærkt derude, og de er forvirrede, siger Lars Thede.

- Jeg håber, der er tale om en misforståelse, for ellers er det noget af det mest nederdrægtige, jeg kan forestille mig, fastslår vagtchefen.

Politiet vil selvfølgelig gerne i kontakt i manden, der tog parrets cykler. Uheldet på cykelstien skete tirsdag klokken 14.45.

Derudover er politiet også interesseret i at tale med mountainbikeren, der overhalede den 73-årige kvinde på cykelstien. Parret har beskrevet ham som mørkhåret, og han kørte på en mørkeblå mountain i retning mod Brobyværk.

Onsdag morgen har politiet ikke modtaget nogen henvendelser i begge sager. Politiet vurderer ikke, at de to mænd har arbejdet sammen i et cykeltyveri.

Har du oplysninger i sagen, kan du kontakte Fyns Politi på telefonnummer 114.