En anderledes togtur: - Det er sjovt at stå ude, når det kører hurtigt

Det var sne på sporet og vinterlandskab, da juletoget lørdag bumlede afsted på Fyn.

Det var da også på grund af togturen og ikke for at komme fra A til B, at de mange passagerer havde købt billet til det gamle tog.

- Jeg synes, der er rigtig sjovt at køre i tog og se nogle fede ting og køre stærkt, siger Johanne Marie Aagaard, der var ombord på toget med sin familie.

Toget, der er drevet af foreningen Syd Fyenske Veteranjernbane, kører på den 12 kilometer lange strækning mellem Korinth og Faaborg.