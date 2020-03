Fjerner skrald og efterlader overraskelse: - Jeg håber, folk kan bruge det til noget

Det er stensikkert, at det kan være svært at få tiden til at gå, når landet er lukket ned.

Men i Faaborg har Nadja Vandborg og hendes to sønner fundet et tidsfordriv, der både giver smil på læben og gør noget godt for naturen.

De har sammen gået byens gader tynde, fjernet skrald på deres vej og erstattet det med pyntede sten.

- Jeg går meget op i affaldssortering og miljøet, og det gør mine drenge også. Så er vi ellers bare kreative, og der er ikke det, vi ikke har derhjemme til at lave alverdens sysler. Vi fandt nogle sten og begyndte at tegne på dem, og så spurgte drengene, om vi ikke snart skulle ud og samle skrald, for det havde de hørt om på Ramasjang, siger Nadja Vandborg til TV 2/Fyn.

På stenene har familien skrevet små beskeder som 'hold afstand', 'hope' og 'enjoy the little things'.

Nadja Vandborg sammen med sin ene søn, der var med til at samle skrald og erstatte det med pyntede sten. Foto: Privatfoto / Nadja Vandborg

Vigtigt at sprede godt humør

Ifølge Nadja Vandborg er håbet at sprede godt humør i disse dage, hvor humør, overskud og familieliv kan være stærkt påvirket af karantæne og coronavirus.

- Der er så meget negativt derude lige nu. Når man åbner sit Facebook-feed, er det fyldt med dårlige ting. For os var der ingen dybere mening med at gøre det andet end at erstatte nogle af de dårlige ting i naturen med gode ting, siger Nadja Vandborg.

Hun har delt billeder af stenene i en Facebook-gruppe for faaborgensere. Ser man på kommentarsporet, virker det til, at stenene indtil videre har haft den ønskede effekt.

"Hvor er de skønne, og en rigtig god idé. Ja, ville være dejligt at folk tog skraldet med sig. Tak til dig og dine børn", skriver et af gruppens medlemmer.

"Hatten af for dig og dine drenge", skriver en anden.

- Det er helt vildt, siger Nadja Vandborg.

- Jeg kunne sagtens have skrevet 'Fy for pokker, hvor I sviner, Faaborg', men det, jeg ville ud med, var stenene, og folk syntes, det var et superfedt initiativ. Drengene er også ret meget oppe at køre over det, så de er klar på at gøre det samme igen i dag.

I fremtiden overvejer Nadja Vandborg at erstatte mere skrald med sten og hilsner i Faaborg og omegn.