Amatør finder stor sølvskat: - Det er jo fantastisk

Amatørarkæolog Alex Johansen glemmer formentlig aldrig, da han i sidste uge fandt en stor sølvskat fra vikingetiden med sin metaldetektor på en mark lidt uden for Søndersø.

- Det er et rigtig typisk skattefund fra tiden omkring år 900. Fundet består af arabiske sølvmønter og smykker af hjemlig oprindelse, der er klippet i stykker, fortæller museumsinspektør på Odense Bys Museer, Mogens Bo Henriksen.

Indtil videre er der fundet omkring 40 genstande på et område, der måler cirka 10 gange 20 meter. Det er en af de større skatte, der er blevet fundet på Fyn, fortæller museumsinspektøren. Det er da også den største, Alex Johansen har fundet med sin metaldetektor.

- Det er jo fantastisk. Det er nok en once-in-a-lifetime-oplevelse, fortæller amatørarkæologen om fundet.

Det var heller ikke helt tilfældigt, at Alex Johansen søgte lige netop der, forklarer han.

- Efter at have studeret nogle gamle kort og luftfotos, så syntes jeg, at marken var interessant. Derfor har jeg gået nogle ture omkring her, fortæller han.

Datidens pensionsopsparing

Selvom det er en ny skat, er museumsinspektøren ikke i tvivl om, hvilken type skat der er tale om.

- I vikingetiden var der ikke noget, der hed Nordfyns Bank, hvor man kunne sætte sin pensionsopsparing ind. Hvis man skulle sikre sig til efterlivet, så skulle man sørge for at grave sine værdier ned i jorden, mens man var i live, så man havde noget at leve videre for i Valhal, forklarer han.

Museumsinspektøren fortæller, at både smykker og mønter blev brugt som valuta, og efter størrelsen på fundet at dømme er der tale om en velstående mands opsparing.

- Det er formentlig den lokale stormand, der har gravet sine og hustruens smykker ned, da han godt kunne se, at Odins valkyrier var på vej for at hente ham. Derfor sikrede han sig i god tid og fik lagt formuen i jorden, forklarer museumsinspektøren og tilføjer:

- Det er så vores held, at det ikke blev nødvendigt for ham at bruge kapitalen i den anden ende, for nu har vi det, og vi kan hive oplysninger ud af det på museet.

Analyse af fundet

Selvom arkæologerne allerede er temmelig sikre på, hvilken type skat der er tale om, skal de fundne genstande til analyse på Odense Bys Museer.

- De ting som har ligget oppe i pløjelaget og er blevet trukket op af ploven, dem har vi samlet op individuelt. Resten af skatten ligger samlet i et organisk klæde, så det støber vi ind i en gipsblok, og så tager vi den med tilbage til museet, hvor vi undersøger det, forklarer museumsinspektøren.

Analyserne kan give arkæologerne et detaljeret indblik i, hvad skatten indeholder, og hvad den har af betydning.

- Det er jo ikke kun genstandene, vi er interesserede i. Det er først og fremmest den kontekst, de indgår i, der kan give os nogle nye oplysninger, siger han.

Konteksten er også, hvad de håber på at kunne kortlægge, når skatten bliver analyseret.

- Vi skal have skatten dateret mere præcist, og så skal vi se, om smykkerne er lokale, eller om de er fremmede. Mønterne ved vi jo allerede stammer fra andre steder, fortæller han.

Mønterne skal også undersøges nærmere - det kan de dog ikke gøre selv i Odense

- Mønterne bliver sendt til Nationalmuseet, hvor de skal analyseres af nogle mønteksperter, der kan læse det, der står på dem, afslutter han.