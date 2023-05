Fynske Nature Energy er blandt verdens bedste til at lave madaffald om til grøn energi: Men hvor grøn er gassen egentlig?

Nature Energy, som tidligere var kendt under navnet Naturgas Fyn, har 13 anlæg over hele landet. Virksomheden blev sidste år solgt til oliegiganten Shell for historiske 14,3 milliarder kroner og er en af verdens førende selskaber til at lave dit madaffald om til grøn energi.

Grunden til den høje salgspris skal findes i, at virksomheden er pioner inden for grøn omstilling ved at designe, bygge, eje og drive biogasanlæg i industriel skala globalt og har fremskredne planer om at indtage udlandet. De har allerede anlæg i Holland og Frankrig - og bygge flere i Europa, Canada og USA.

Selv om Nature Energy og biogas er blevet præsteret som et grønt alternativ til sort gas, så har eksperter gennem tiden diskuteret, om biogas er lige så bæredygtigt, som påstået.

Bæredygtigt eller ej?

Kritikken af biogasanlæg går blandt andet på at man fastholder en stor husdyrproduktion i Danmark, og derved have en negativ effekt på klimaet. Én af kritikerne er Jette Bredahl Jacobsen, der er er næstformand i Klimarådet og professor i miljø- og ressourceøkonomi ved Københavns Universitet.

- Det er klart, at det alt andet lige bliver mere rentabelt at have en husdyrproduktion, hvis man kan sælge restprodukterne. Og hvis vi satser stort på biogas, er det en reel bekymring, for så skal der bruges rigtig meget biomasse, der skal komme et sted fra, har Jette Bredahl Jacobsen tidligere forklaret til Altinget.

September sidste år udtalte hun desuden til dagbladet Børsen, at metanudslip fra biogasanlæggene er et stort problem, da det er en ret potent drivhusgas.

Den holdning deler Henrik Wenzel ikke. Han er professor på Institut for Grøn Teknologi på Syddansk Universitet (SDU) og har i mange år beskæftiget sig med biogasanlæg.

- Der er mange, der kritiserer biogas for at være dyrt for klimaet, men det er fordi de sammenligner det med vind. Det er en fejlagtig sammenligning, for formålet med biogas er slet ikke at lave el - men at lave el, når vinden ikke blæser, siger Henrik Wenzel.

Han slår blandt andet ned på diskussionen om metanudslip. Udslippene kan ske på grund af sprækker i biogastankene, men også når man løsner ventilen for at sikre, at der ikke kommer overtryk i tankene.

- Når det er almindelig rå gylle ude på gårdene, er metanudslippet meget stort. Det kan være helt op til 30 procent af kulstoffet i gyllen, der undslipper som metan og CO2. Hvorimod metanudslippet på biogasanlæg typisk er under en procent, siger Henrik Wenzel.

Han understreger dog, at det er vigtigt at mindske metanudslippet i biogasanlæggene så meget som overhovedet muligt.