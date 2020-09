Højt smitteniveau: Faaborg-Midtfyn indfører restriktioner på plejehjem

Coronasmitten er høj i Faaborg-Midtfyn. Det får nu konsekvenser for beboere på kommunens plejecentre samt deres pårørende.

Onsdag træder nye besøgsrestriktioner således i kraft. Det betyder, at plejehjemsbeboerne nu kun må få besøg indenfor af den nærmeste pårørende.

- Vi havde allerede indført, at man anbefalede folk, at man udvalgte en til to pårørende, som kunne komme på besøg, siger Siggi Kristoffersen, vicedirektør i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Nu er det ikke længere frivilligt, men et direkte påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Påbuddet betyder, at der vælges en person, som er den nærmeste pårørende. Det betyder i praksis, at kun én person må komme besøg indenfor. Alle øvrige besøg skal foregå udenfor.

Skal bære mundbind under besøg

De nye restriktioner gælder besøg på kommunens botilbud, plejehjem og på rehabiliteringscenter Bakkegården. Derudover skal pårørende bære mundbind under hele besøget - både udenfor og indenfor.

Under de gældende restriktioner er det fortsat tilladt at besøge en pårørende inden døre, hvis situationen er kritisk. Dette gælder besøg hos alvorligt syge eller døende personer.

En kritisk situation gælder også besøg hos en voksen person med kognitiv funktionsnedsættelse, hvor der er et særligt behov for besøg.

Det er endnu uvist, hvor længe de nye regler vil være gældende.