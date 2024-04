I fynsk landsby lejer bagmand værelse ud til købesex: - På 14 dage tjener jeg hurtigt 20.000 kroner

Tilbage i huset i den fynske landsby viser manden rundt i huset, hvor der er indrettet et decideret "arbejdsværelse". Et værelse, der også er beskrevet i annoncen, som TV 2 har fundet frem til.

Han fortæller, at der kan arbejdes i huset, men svarer også ja til at køre kvinderne rundt til kunder.

- Kommer der kunder uden aftale her, så går jeg ud og møder dem. Jeg passer på dem (kvinderne, red.), siger manden.

Mange sager venter

I dokumentaren afslører TV 2 også andre udlejere, der lader til at tjene rigtig mange penge på at leje værelser eller hele boliger ud til prostitution. Det er ulovligt, når andre end den der sælger sex, også tjener penge på det. Det kaldes rufferi.

Ifølge tal fra Rigspolitiet er 51 personer blevet dømt for rufferi i de seneste fem år i hele landet. Og det får Trine Baumbach, der er professor ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet, og har forsket i straffe- og menneskeret, til at pege på mørketallet.



- Der er ingen tvivl om, at hvis politiet ville have det her som et indsatsområde, så er der tusindvis af sager derude. Så det er bare at komme i gang, siger hun.

Derudover understreger Trine Baumbach, at det er et område, hvor der også vil være meget afledt kriminalitet at tage fat i.

Ifølge Rigspolitiet er det op til den enkelte politikreds, hvor stor en indsats, der gøres og hvordan ressourcerne prioriteres, skriver TV 2.