Mette sprang ud som iværksætter. Så fik hun lægernes dødsdom: - Jeg har aldrig fortrudt

Livstruende syg

Allerede da hun blev hentet i venteværelset, kunne Mette Will fornemme på lægen, at den var helt gal.

"Myelodysplastisk syndrom" lød diagnosen. En kræftsygdom i knoglemarven, opstået som følge af kemobehandling, hun havde fået, da hun 19 år tidligere var ramt af leukæmi.

Dengang var kræften blevet nedkæmpet. Men nu var lægens prognose dyster.

- Jeg får at vide, at jeg har få måneder tilbage at leve i, medmindre de får styr på sygdommen og finder en donor, så jeg kan få en ny knoglemarv, fortæller Mette Will.

I forsøget på at blive klogere på, hvad hun stod over for, meldte hun sig ind i facebookgrupper for mennesker, der havde gennemgået sådan en knoglemarvstransplantation.

- Jeg fandt ud af, at folk kan blive voldsomt syge, få mange følgesygdomme, blive invalideret eller dø af sådan en transplantation. Så jeg anede ikke, hvor i alverden mit eget liv var på vej hen. Ville jeg overleve? Ville jeg få et liv bagefter, som jeg kunne være glad for?