Nedtælling til valgfest i Faaborg: Redaktør ønsker debat om Slagterigrunden

De omkring 30.000 kvadratmeter på havnen har stået mere eller mindre øde hen siden slagteriet lukkede i 2016.

Hvis der skal nyt liv i området, kræver det ifølge Torsten Cilleborg en investering på et trecifret millionbeløb. Det er på niveau med fremtidens forstad i Årslev og Sdr. Nærå, hvor der pumpes 180 millioner kroner ind for at gøre området attraktiv i forhold til Odense.

- Slagterigrunden er et af de helt store uafklarede spørgsmål i Faaborg by. Og det er meget nødvendigt, at der skabes vækst i selve Faaborg, så folketallet ikke siver, siger Torsten Cilleborg.

Ellers forventer lokalredaktøren, at Als-Fyn-forbindelsen bliver dagens varme emne.

- Det er det emne, der har været størst uenighed om. Men der er begyndt at komme en underskov af skepsis, og nogen melder direkte fra til en bro.

- Det er overraskende, at SF melder fra. De stemte for, at der skulle laves en forundersøgelse. Og det er nærmest påfaldende, at Konservative også siger fra, siger Torsten Cilleborg og tilføjer:

- Jeg tror, politikerne er påvirket af den folkelige skepsis.