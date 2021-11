Debutant på stemmesedlen: Borgerne skal bestemme, hvordan vi investerer

- Jeg synes, at nogle af de store beslutninger om, hvordan vi investerer vores penge, skal lægges ud til borgerne.



Sådan siger Susan Radojevic. Hun er kandidat ved kommunalvalget den 16. november.

Susan Radojevic stiller op for den fynske liste Vi Lokale Demokrater, og det er første gang, hun optræder på en stemmeseddel.

I TV 2 Fyns præsentationer af de fynske kandidater slår Susan Radojevic på det direkte demokrati og altså, at borgerne skal have bedre muligheder for medbestemmelse.

- Der bliver truffet nogle beslutninger i kommunen, hvor jeg mener, at nogle af sagerne kunne lægges ud til borgerne.