Nyvalgt på Borgen: Er jeg virkelig her?

Helt grøn som politiker er den læreruddannede fynbo fra Ryslinge dog ikke. Hans politiske karriere startede for alvor i 2014, hvor han blev valgt ind i kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Alligevel har hans nye politiske milepæl været en forløsning.

- Det går fra, at man er i valgkamp, hvor man jo går og tror på det og tænker "YES" det skal nok gå denne her gang, til man alligevel har den der lillebitte tvivl.

- Og så lykkedes det. Luften går lige ud af en - og så kommer det bare ind igen med fuld kraft. Træthed og glæde. Det hele, er bare samlet i én. Det er helt vildt, fortæller en tydeligt rørt Kim Aas og prøver at sætte flere ord på, hvad det betyder for ham:

- Det er svært at beskrive. Jeg får helt gåsehud bare ved at tanken om, at nu skal jeg ind og sidde her i de næste fire år, siger han og slår armene ud mod det næsten 300 år gamle parlament på Slotsholmen i Københavns centrum.

- Altså det kan jo ikke være ret meget større. Det er for vildt, og solen skinner. Det er bare lækkert.

- Jeg er en stolt mand. Det må jeg sige.