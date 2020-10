Salg eksploderet: Mundbindsproducent lover penge til kræftens bekæmpelse

Vi donerer mindst 50.000 kroner til Knæk Cancer i aften.

Sådan lyder det fra virksomheden Viking Rubber Company i et opslag på Facebook. Virksomheden, der ligger i Faaborg, er efter coronakrisens start begyndt at producere genanvendelige stofmundbind.

Efter statsministerens melding om påbud om mundbind på offentlige steder kom ud, eksploderede virksomhedens salg af mundbindene.

- Det satte gang i vores webshop, og jeg tænkte: "Vi kan da donere 30.000 til Kræftens Bekæmpelse". Min kæreste udfordrede mig og sagde 50.000. Det gik jeg med til, hvis vi kunne ramme 2.000 ordrer og det gjorde vi så, siger Alexander Mygind Andersen, der er CEO i Viking Rubber Company

Fredag modtog virksomheden over 2.000 ordrer på deres genanvendelige mundbind.

Vil fordoble donation

Virksomheden matcher donationen til Kræftens Bekæmpelse med salget af mundbind, og Alexander Mygind Andersen håber derfor på at kunne donere endnu mere.

- Da jeg så, at salget blev ved, så tænkte jeg, at vi måske kunne nå op på det samme lørdag. I går var det kun på et par timer og i dag har vi en hel dag, siger han.

Når de op på 2.000 ordrer lørdag inden 19.45 forhøjer de donationen til 100.000 kroner.

- Vi gør det, fordi vi synes, det er rigtigt. Vores ønske er at komme derop så vi kan donere endnu mere. Vi har det alle sammen inde på livet, siger Alexander Mygind Andersen.

På nuværende tidspunkt er salget af stofmundbindene lørdag lige under halvvejs, og altså næsten på 1.000 ordrer.

Virksomheden har lørdag haft travlt med at pakke de mange mundbind, så de kan komme hjem til forbrugerne hurtigst muligt.