Coronavirus: Sådan bliver de nye restriktioner

Hvis man er træt af hjemmearbejde, forsamlingsforbud og begrænset social omgang efter forårets første omgang af corona, er fredagens pressemøde om den nuværende coronasituation alt andet end munter information.

Fra på mandag strammer regeringen restriktionerne, der relaterer til coronavirus, fordi smitten i Danmark er steget hurtigt de seneste dage.

Forsamlingsforbuddet bliver strammet fra de nuværende 50 personer, så vi fra på mandag ikke længere må samles mere end 10 personer. Det nye forsamlingforbud gælder foreløbigt i fire uger.

Der skal bæres mundbind, når man befinder sig indendørs i det offentlige rum på blandt andet hospitaler, biografer, supermarkeder og andre steder, hvor der er offentlig adgang.

Det vil heller ikke længere tilladt at sælge alkohol efter klokken 22.

Endelig forlænges alle eksisterende tiltag til og med 2. januar 2021.

Coronatræthed

Statsminister Mette Frederiksen (S) indledte sin tale ved pressemødet med at sige, at vi i 2020 har fået optaget omkring 20 nye, coronarelaterede ord i nudansk ordbog.

- Men jeg synes, der mangler ét ord. Coronatræthed, sagde statsministeren.

Selvom mange allerede er mere end trætte af de restriktioner, der allerede er gældende herhjemme, er de nye restriktioner nødvendige for, at Danmark ikke oplever en eksplosiv stigning i smitten:

- I går (torsdag, red.) havde vi 760 nye smittede i Damnark. En kedelig rekord. I dag klokken yi havde vi 859 smittede. En endnu kedeligere rekord, sagde statsministeren.

Virksomheder, skoler og arbejdspladser holdes i gang

Regeringen vil holde så meget af samfundet åbent, som den mener er forsvarlig at gøre. Det gælder blandt andet skoler, arbejdspladser og virksomheder.

Samtidig opfordrer regeringen flest mulige mennesker til at arbejde hjemmefra, og, måske endnu mere indgribende, at alle mennesker begrænser sin omgangskreds, så man ikke ser flere end højest ti personer uden for sin familie.

- Vi er trætte af den her sygdom. Vi savner, at tingne er som de plejer, vi savner hverdagen, sagde Mette Frederiksen om den situation, der har præget stort set hele 2020 og som altså kommer til at vare året ud.

Lempelser eller stramninger

Mette Frederiksen fortalte, at regeringen vil gøre ,hvad der er nødvendigt for at undgå, at smitten stiger eksplosivt.

- Vi gør det her nu for at undgå at havne i en situation, vi har set i andre lande. Hvis smitten falder nu, hvad vi håber på, kan der komme lempelser på tale, men der kan også komme yderligere restriktioner, hvis smitten stiger, sagde statsministeren.

