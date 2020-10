Udsigt til stigende smitte i Region Syddanmark og tre andre regioner

Der er udsigt til stigende smitte de kommende to uger i fire af landets fem regioner.

Det viser en rapport fra Statens Serum Institut (SSI), der med en matematisk model har forsøgt at estimere udviklingen de kommende to uger.

Der er udsigt til stigende smitte i Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Syddanmark og Region Nordjylland.

Kun i Region Midtjylland ventes antallet af daglige smittetilfælde at gå ned. SSI understreger, at estimaterne er behæftet med betydelig usikkerhed.

Ud fra modellen vil antallet af positive test kunne lande på 1200-1300 i starten af november, hvis antallet af test er nogenlunde konstant. Der er taget udgangspunkt i gennemsnit 37.000 test om dagen.

I Region Hovedstaden ventes antallet af daglige smittetilfælde at nå 700 om dagen i starten af november, mens det i Syddanmark vil være 250, Sjælland 150, Region Midtjylland 100 og Nordjylland 50-60.

- Vi kan se, at vækstraten stiger i fire af fem regioner i de kommende 14 dage, hvis udviklingen fortsætter, siger Kåre Mølbak, der er faglig direktør for Statens Serum Institut.

- Der er altid en række usikkerheder, når man ved hjælp af matematisk modellering prøver at forudsige udviklingen af epidemien, men prognoserne kan være en støtte i forhold til regionernes planlægning, siger Kåre Mølbak i en skriftlig kommentar.

Fredag blev der for anden dag i træk registrerede et rekordhøjt antal smittetilfælde med 859.

Selv om der er tale om en rekord, er epidemien ikke på samme niveau, som da den toppede omkring 1. april.

Det skyldes, at man i dag tester langt mere omfattende og derfor fanger flere positive tilfælde.

Hvis man justerer for det, er smitten med coronavirus ifølge Statens Serum Institut lige så udbredt som midten af april, hvor både antallet af indlæggelser og dødsfald med coronasmittede var nedadgående.

Kåre Mølbak pointerede dog på et pressemøde fredag, at smitten er på et niveau, hvor der skal handles.

- Vi kigger på antal af tilfælde, hvor mange der bliver testet, hvilken andel der testes positive, aldersfordelingen, bopæl, hvordan de er blevet smittet.

- Vi har en epidemi, der er i stigning. Vi laver fremskrivninger, og når vi ser på dem, så ser vi meget, meget stejle kurver.

- Vi har en epidemi i acceleration, og derfor er det nødvendigt at handle, sagde Kåre Mølbak.