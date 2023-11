Stormflodsramte havne har skader for stort millionbeløb: - I værste fald kan de ikke reddes

Jesper Højenvang frygter den næste store storm og dertil oversvømmelser.

- Med tiltagende ekstremt vejr bliver de her naturkatastrofer jo hyppigere. Hvis vi bliver ved med at få hundredårs-hændelser over os i løbet af de kommende år og ingen hjælp til at reparere og genopbygge, så bliver vores havne skyllet helt væk, siger han.

FLID vil gerne have Christiansborg til at revidere Naturskadeordningens negativliste og hjælpe de havne økonomisk, der er blevet lagt øde af stormfloden.

- Politikerne vedtog for ti år siden at sætte moler og broer på negativlisten, og dermed overlade genopbygning efter en stormflod til havnene selv. FLID kæmpede dengang en lang kamp for at få havnene omfattet af stormflodsdækningen, men det var der desværre ikke politisk flertal for dengang. Stormfloden er en god anledning til at tage sagen op igen. Det er de samme lystbådehavne, der lokker millioner af turister og lystsejlere til Danmark.

Ifølge FLID har lystbådehavnene i Danmark i år haft mere end en million gæsteovernatninger, og over halvdelen af dem er udenlandske turister.