Tæt på de lokale: Købmand tager kreative midler i brug

- Måske er hun faret vild? Sludder, fru Olsen farer ikke vild.

Medarbejderne står klar foran butikken med flag, og byder lokale fru Olsen indenfor til tilbuddene. Sådan starter blot én af de reklamefilm, som SPAR-købmanden i Sdr. Nærå har lagt på deres egen Facebook-side

En metode, de har taget i brug, for at lokke flere kunder til butikken og for at komme helt tæt på de lokale.

At tænke ud af boksen

Scroller man igennem købmandens Facebook-side, er det svært ikke at overse hele to reklamevideoer lavet af medarbejderne hos købmanden. De har til formål at henvende sig direkte til kunderne i lokalsamfundet i Sdr. Nærå og Årslev.

De to videoer er også nogle af de opslag, der har fået allermest opmærksomhed på deres side.

- Vi skulle skille os ud på en ny måde, og så kom min købmand på en fantastisk ide om at lave en rigtig fed video. Folk blev glade for den, og så blev vi nødt til at lave en til, siger Martin Pellegård, der er butikschef i butikken.

Videoerne har netop skabt ekstra opmærksomhed hos de lokale.

- Folk husker os med vores video. Ud fra vores Facebook kan vi se, at den bliver delt vidt og bredt, og der er rigtig mange, der kommenterer på den, siger Martin Pellegård.

- Det viser, at vi er kreative og tænker ud af boksen en gang imellem, så vi på den måde kommer ud med noget helt andet, end hvad man normalt gør. Og det er fedt, tilføjer butikschefen.

Ny måde at lokke kunderne til på

Ifølge en forbrugerøkonom er reklamevideoerne også en god idé for den lille lokale købmand.

- Hvis kan man få folk til at grine lidt - og måske også af sig selv – så er det noget, folk husker på en positiv måde. Det er en god idé at prøve at gøre tingene på en anden måde, hvis man vil lokke kunderne ned i butikken, siger Ann Erichsen.

Hun mener nemlig, at det er et middel, der vil gøre, at kunderne lige præcis vil huske dén købmand og eventuelt smutte forbi dem igen i stedet for at søge andre alternativer.

- Det handler jo om, at vi skal tænke på dem på en positiv måde, så man får lyst til at komme. Jeg tror ikke, at det er noget, der skader dem. Tværtimod, siger forbrugerøkonom Ann Erichsen.

Men er det en effektiv metode?

De kreative videoer virker for nogle kunder, men det er ikke alle, der er lige imponeret.

- Den fungerer fint, for jeg kommer her næsten hver dag, så jeg ved at det, de viser passer alt sammen, siger Dagny Hansen, der næsten handler hos købmanden hver dag.

Og så er de sociale medier ifølge hende den helt oplagte platform.

- Jeg synes det er en god ide, for der er mange flere, der ser det på den måde, tilføjer hun.

Det er dog ikke alle, der deler den holdning. En anden kunde er ikke ligeså fanget.

- Jeg var hurtigt videre, og ville ikke se den til ende, siger Elisa Hansen.

Hun kan dog godt se nødvendigheden i at reklamere på Facebook. Især i det lille lokale samfund.

Om endnu en reklamevideo skal i støbeskeen, er endnu uvist.

- Nu må vise. Nu må vi se, hvordan det hele forløber sig i sidste ende. Men kunderne har taget godt imod det, og det tager vi med i vores overvejelser, siger butikschef Martin Pellegård.