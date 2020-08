Vejarbejde i vejen: Dagli’Brugs kan ende med at lukke

Der er blevet længere mellem kunderne i den lille dagligvarebutik i Millinge. Og selvom mængden af det kunderne kommer i kurven er mere, er det slet ikke nok til at rede butikken.

- Nogle dage er vi helt nede på at have halveret omsætningen sammenlignet med den samme dag sidste år. Og det kan vi ikke holde til i ret lang tid, siger Jan Petersen, der er brugsuddeler i Dagli’Brugsen Millinge.

Vejarbejdet i Millinge har presset Dagli’Brugsen så meget, at den kan være nødsaget til at lukke.

- Vi vidste godt, at vejarbejdet kom, men at det ville have så stor betydning, det vidste vi ikke, påpeger han.

Vejarbejdet fylder i flere kryds, og det betyder at trafikken til hovedvejen er blevet mindre.

- Der er mange, der vælger at tage en anden vej. Så pendlerne mellem Assens og Faaborg kommer jo ikke lige forbi her og handler mere, forklarer Brugsuddeleren.

Betydning for lokalsamfundet

Ulla Nielsen er en af de faste kunder i Dagli’Brugsen. Hun er bekymret for, om folk vil flytte til Millinge, hvis den lokale daglivarebutik lukker.

- Er der ikke nogen, der gider at flytte hertil, kan det jo gå ud over vores skoler. Så det er da træls, hvis det når så vidt, siger hun.

Også Rikke Lykke Arvin Hansen, der er kasseekspedient i Dagli’Brugsen, frygter for lokalsamfundets fremtid.

- Det kan betyde, at huspriserne falder, og på sigt tror jeg også at vores børnehave, vuggestue og skole kan risikere at lukke, siger hun.

Svært at gøre noget ved

Søren Kristensen (V), der er formand for teknik og miljøudvalget i Faaborg-midtfyn kommune, finder situationen uheldig, men påpeger, at den er svær at gøre noget ved.

- Det er den situation, der opstår. Vi har et projekt herude med cykelsti og trafiksikkerhed, som vi meget gerne skal have gennemført, da det kan give et enormt løft til byen, forklarer han.

Grundet lovgivningen er det ikke muligt for kommune at give kompensation til dem, som skulle være påvirket af vejarbejdet.

- Vi vil gerne fra kommunen være behjælpelige med de ting, vi nu kan som indkørsler og skiltning. Det er det, vi kan. Mere kan vi ikke, siger formanden.

Kan Dagli’Brugsen redes?

Vejarbejdet er sat til at vare indtil 20. december, og hvor længe brugsen kan klare at holde åbent kommer an på, om de kan finde andre måder at drive butikken på. Det skal drøftes på et møde i næste uge.

- Her vil vi sætte os ned og begynde at regne på, hvad muligheder vi har. Kan vi få kredit ved Coop i en periode, og tror vi på, at vi så kan betale det tilbage, forklarer brugsuddeleren.

Efter mødet vil brugsuddeleren være kommet nærmere, om det er realistisk at køre videre eller om nøglen skal drejes om.