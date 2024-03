Voldsomt cykelstyrt gjorde Poul Erik lam - men det stoppede ham ikke

- Jeg troede ikke, det var så slemt. Jeg troede bare, at jeg skulle opereres, og så var det overstået. Det troede jeg i lang tid, fortæller han.

Han blev udskrevet fra Aarhus Universitetshospital og kom til genoptræning på rygmarvscenteret i Viborg.

- Jeg kan huske en dag, jeg sad på toilettet, hvor jeg pludselig kunne vippe med tæerne, og så skyndte jeg mig jo at ringe hjem til Ellis og sige, at nu var der liv, men det var jo bare trækninger og små spasmer, fortæller han og fortsætter:

- En dag kom sygeplejersken ind til mig og sagde, at nu kunne vi vist godt begynde at tænke på at søge om at få en kørestol. Jeg må indrømme, og det sagde jeg ikke til hende, at jeg på det tidspunkt aldrig havde oplevet en, der var så dum som hende. Jeg troede jo ikke på, at det var noget, jeg skulle. Men det var nok dér, det gik op for mig, at min fremtid var i kørestol.