1. december: Sådan starter vintervejret på Fyn

Det er 1. december, og selv om der kom lidt sne i løbet af årets sidste novemberaften, skal man være heldig, hvis man får lidt sne i starten af julemåneden.

- Det ser ud til at blive endnu en dag med gråvejr, siger Lone Seir fra TV 2 Vejret.

- I morgentimerne er temperaturen nede på et niveau, hvor det måske kunne være, at hvis der skulle komme en byge forbi, kunne det være med lidt hvidt i, men det smelter med det samme, fastslår hun.

Mildt og tørt

Jo længere vi kommer ud på dagen, jo større er sandsynligheden for, at der slet ikke kommer noget ned fra himlen.

- I løbet af eftermiddagen bliver det mest tørvejr. Temperaturer på mellem fire og seks grader, siger Lone Seir.

Samtidig vil det også føles mildt.

- Der er stadigvæk rigtig mange skyer og en vind, der kommer fra øst og nordøst. Den er svag til jævn, siger Lone Seir.

Der er heller ikke udsigt til decembersne i prognoserne for de næste dage, hvor gråvejret fortsætter.

- Vi har et par grå dage foran os, som er forholdsvis milde, men trods alt kan temperaturen komme ned på nul grader, så der er altså risiko for, at der kan blive lidt glat derude, siger Lone Seir.