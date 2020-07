15 mio. sparet: Covid-19-test sendes retur

Antistoftesten fra Livzon er blandt andet blevet brugt til at screene sundhedspersonale i regionerne for at undersøge, hvor stor del af medarbejderne, der var smittet med corona – og om der var særlige afdelinger eller personalegrupper, der var særligt udsatte for smitte.



Antistoftesten er også brugt i private virksomheder og til test af bloddonorer, men har ikke været tænkt ind i den almindelige smitteopsporing i befolkningen.

Kilde: Region Hovedstaden