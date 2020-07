125 minkfarme tjekket: Fynske mink går fri af coronavirus

Efter tidligere fund af coronavirus i danske minkbesætninger er der de seneste to uger blevet lavet en national stikprøve-screening.

Samlet er 125 minkbesætninger blevet testet, og i ingen af dem er der fundet coronavirus. Det oplyser Fødevarestyrelsen, som har stået bag screeningen.

Læs også Slut med fartbøder til fynske ambulancer

Beredskabschef i Fødevarestyrelsen Nikolas Hove oplyser til TV 2/Fyn, at der på Fyn og øer er foretaget test på otte bedrifter, hvor der således ikke er fundet covid-19.

Der er lidt flere end 1.200 minkfarme i Danmark, og de 42 ligger i det fynske område. De otte testede farme har adresser i Nyborg (1), Kerteminde (1), Odense (4) og Nordfyns (2) kommuner.

De testede minkfarme er udvalgt efter en vægtet, tilfældig udtrækning. Således er der testet, hvor der er flest farme. Blandt andet er der ingen minkfarme i Svendborg Kommune.

Resultatet fra de 125 minkbesætninger, der svarer til en tiendedel af de danske minkfarme, glæder fødevareminister Mogens Jensen (S).

- Regeringen har taget fundet af covid-19 i minkfarmene meget alvorligt, og nu da vi ved, at sygdommen ikke er udbredt i de danske minkfarme, kan vi koncentrere os om at forebygge smitte i besætningerne og lægge planer for, hvad vi skal gøre, hvis flere besætninger bliver smittet, siger Mogens Jensen i en pressemeddelelse.

Tre minkbesætninger ramt - 20.000 mink aflivet I forrige uge blev 11.000 mink på en nordjysk minkfarm aflivet, efter at der var påvist coronavirus i 34 prøver fra dyrene.

Samtidig opstod der mistanke om coronavirus i en anden nordjysk besætning.

Mistanken blev bekræftet. Over halvdelen testede positiv for smitte med coronavirus. Besætningen på 4200 mink blev aflivet 30. juni.

Onsdag oplyser Fødevarestyrelsen, at en tredje nordjysk minkbesætning er ramt af coronavirus. Her er over halvdelen af de testede mink ligeledes smittet.

De cirka 5000 mink på den tredje minkfarm blev aflivet 3. juli.

Det er endnu uvist, hvorvidt smitten på den tredje minkfarm er den samme, som har ramt de første to.

I alle tre tilfælde fra Nordjylland har personer med tilknytning til minkfarmene vist sig at være smittet med Covid-19. Kilde: Ritzau Se mere

Sammen med sundhedsmyndighederne og Fødevarestyrelsen vil regeringen hurtigst muligt lave en strategi for, hvordan nye smittetilfælde skal håndteres fremover.

Ifølge ministeren er det endnu for tidligt at sige præcist, hvornår strategien bliver præsenteret.

- Mink har vist sig modtagelige for sygdommen. Derfor kommer vi til at stille nogle krav til ejerne for at undgå, at vi får flere smittetilfælde.

- På nuværende tidspunkt opfordrer vi derfor minkejere til at udvise ekstra forsigtighed, så de ikke uforvarende kommer til at sprede covid-19, siger Mogens Jensen.

Screeningen af de 125 minkbesætninger er blevet iværksat efter fund af coronavirus i tre minkfarme. De tre besætninger har ikke været en del af den nationale screening.

Læs også Niels Thorborgs koncern hiver en halv milliard hjem

Alle tre besætninger ligger i Nordjylland, og ifølge Fødevarestyrelsen tyder det på, at der har været tale om et lokalt udbrud af coronavirus.

Test fra de to første smittede besætninger viser, at mennesker og dyr er smittet med den samme virusstamme. Fra den tredje smittede besætning er test endnu ikke klar.

Minkene på alle tre farme er aflivet.