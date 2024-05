16-årig tæskede dreng med poolstave for at skaffe særlig nøgle til sin flugt

Selvom betonmuren rundt om bygningerne på Egely er fem meter høje, lykkes det med jævne mellemrum unge at flygte fra den sikrede døgninstitution.



- Jeg stak af for at vise min kommune, at jeg var træt af Egely. Jeg gad ikke være her mere, siger en 16-årig dreng, der sammenlagt har været anbragt på Egely i snart to år. Han er anonym, og her kalder vi ham ”Kasper”.

Flugtforsøget er ifølge Kasper et udtryk for hans frustration over forholdene på institutionen, som han og flere tidligere og nuværende medarbejdere ikke mener lever op til lovens rammer.

Ifølge serviceloven skal en sikret døgninstitution udvise omsorg og sikre trivsel og udvikling for børnene. I vores afdækning af forholdene på Egely kan vi blandt andet fortælle, at der ikke er styr på reglerne for magtanvendelser, at der er hyppige flugt- og selvmordsforsøg blandt de anbragte unge, en streng husorden for de unge, og at unge kriminelle placeres sammen med unge med psykiske diagnoser.

På en sikret døgninstitution er det tilladt at have døre og vinduer låst, for at sikre, at de unge bliver på institutionen og får den hjælp, de har brug for.

Planlagde flugt i en måned

Men i marts lykkedes det alligevel for Kasper og en kammerat at undvige fra den særligt sikrede afdeling på Egely. Rømningen – som et flugtforsøg officielt bliver kaldt – skete ifølge Kasper efter en konflikt på døgninstitutionen.