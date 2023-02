Anja og Louise gjorde Lauges læg klar til kamp: Mød håndboldherrernes fynske fysioterapeuter

Redede Lauges læg

De fleste, der så finalen mellem Danmark og Frankrig, bed nok mærke i Rasmus Lauges præstation.

Efter at have været millimeter fra at rejse hjem på grund af en skadet læg, gjorde han et imponerende comeback og blev finalens topscorer.

- Jeg havde booket togbilletten hjem. Der var ikke meget tro på tingene der, men Anja (David Greve, red.) fik mig overbevist om, at vi skulle give det et forsøg mere. Stor cadeau til hende, for ellers havde jeg måske stået her som tilskuer, sagde Lauge efter kampen til TV 2 SPORT.

Netop Lauges læg har også gjort indtryk på Anja David Greve, når slutrunden skal løbes igennem for højdepunkter.

- Vi kan ikke heale, og vi har ikke magiske fingre. Men når det for eksempel gælder Lauge, så skal vi kende skadens omfang, vi skal have fornemmelsen af læggen, vi skal se, hvad han kan klare ... og så gik det hele heldigvis op i en højere enhed til sidst, siger hun.



Artiklen fortsætter under billedet ...