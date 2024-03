Anne Grete arbejder i en mandeverden, og flere går i hendes fodspor

Stikpillerne skal modbevises

Da hun trådte ind på Dalum Landbrugsskole var hun en af de eneste kvinder på gangene, og hun var godt klar over, at hun trådte ind i mandeverden.

- Jeg har fået lidt stikpiller gennem tiden. Det kunne for eksempel være, at man ikke kan finde ud af at køre en traktor eller at man ikke kan skifte olien. Men jeg er ikke bleg for at sige, at ja, der er masser af ting jeg ikke kan med maskiner, men så er der noget andet jeg kan, siger Anne Grete Hedegaard.



Selvom der kan komme stikpiller i ny og næ omkring mekanik og maskiner, så ved hun, at hendes styrke ligger et bestemt sted. Hun brænder for at arbejde med dyrene og hun kan fornemme, at de er syge, inden det kan ses.

- Det kan da godt føles lidt nedværdigende nogen gange at få de her stikpiller. Men jeg bliver ikke så let slået omkuld. Jeg er ikke bleg for at komme med en kæk bemærkning en gang imellem, så jeg kan sagtens skyde tilbage med et modspørgsmål om der er noget om dyr, som en mand ikke lige kan. Det lukker munden på de fleste, siger Anne Grete Hedegaard med et stort smil.