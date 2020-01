Betalingsanlæg på Storebæltsbroen har opkrævet for mange penge for nogle bilister

Betalingsanlægget på Storebæltsbroen har problemer med at kende forskel på store og små biler, og derfor er nogle kunder blevet opkrævet for mange penge for at passere broen. Det erkender Sund & Bælt, der driver Storebæltsforbindelsen, skriver Fyens Stiftstidende.

- Vi startede i september og blev færdige tæt på en uge før jul, hvor hele motoren i betalingsanlægget var blevet udskiftet. Så er der selvfølgelig nogle børnesygdomme, og en af dem er, at vi nogle gange klassificerer knap så godt, som vi har været vant til, siger driftsleder for betalingsanlægget Palle Nygaard til avisen.

- Der er altid nogle kunder, der kan risikere at blive opkrævet en forkert takst af alle mulige årsager. Og vi kan godt se, at lige præcis når det gælder de små biler, skal vi have finjusteret det, forklarer han.

Særligt disse køretøjer klassificeres forkert

Kunder, der er blevet opkrævet for meget for at køre over Storebæltsforbindelsen, skal henvende sig til Sund & Bælts kundeservice.

Fakta om priser på Storebælt Det koster 245 kroner for en almindelig personbil at køre over Storebæltsbroen, men der er rabat, hvis du betaler med brobizz eller paybyplate. Derudover er der rabat, afhængigt af hvornår du kører over broen. Små biler, som er kortere end tre meter, eksempelvis Mercedes Smart eller Toyota iQ, og motorcykler skal betale 130 kroner for at køre over broen, og turen kan blive endnu billigere, hvis man benytter sig af rabatpriserne. Kilde: Sund & Bælt

Motorcykler og små biler kan krydse broen for mindsteprisen på 101 kroner, men der er ifølge Fyens Stiftstidende eksempler på, at de er blevet opkrævet 194 kroner per gang, når de har betalt med brobizz eller via nummerpladen.

Sund & Bælt vurderer, at det kun er nogle ganske få bilister og motorcyklister, der er blevet opkrævet et for højt beløb, og selskabet arbejder på at forbedre systemet.