Blæsevejret fortsætter – men forude venter flot efterårsvejr

Der var flere steder rigtig meget blæsevejr onsdag, men alligevel ser det ikke helt ud til, at vinden fik blæst helt af.

- For sådan en gang blæsevejr får vi altså også torsdag. Måske knap så meget fra morgenen, men stadig blæsende fra vest, siger TV 2 Vejrets Per Christiansen.

Blæsevejret vil suse henover Fyn en stor del af dagen, men umiddelbart ser det ikke ud til at føre store mængder af regn med sig.

- Det bliver overvejende tørt. Enkelte byger, ja, men også lidt sol på himlen, og så får vi det her stadig relativt milde novembervejr, siger vejrværten.

For det er for årstiden faktisk stadig ganske lunt. Efter en lidt køligere morgen kommer temperaturen dagen igennem til at ligge på en 11-12 grader.

Det er samtidig også et meget lyst novembervejr. November er i sange og litteratur den mørke, grå måned, der føles så lang som et efterår i sig selv. Men sådan er det ikke i år – i hvert fald ikke rent vejrmæssigt.

- Det ser altså lidt anderledes ud. Ikke mindst fredag, hvor vinden lægger sig ganske betragteligt, og vi får op til en 14 grader og som det ser ud nu også en del sol på himlen, siger Per Christiansen.

Det er et højtryk, der er på vej ind over Fyn. Det er dog endnu usikkert, hvor meget sol det kommer til at bringe med sig. Men prognoserne ser ud til, at vi får temperaturer op på 12-14 grader og flot efterårsvejr.

Samtidig lægger vinden sig også.

- Prisen er, at det kan være noget køligere om natten, siger Per Christiansen.