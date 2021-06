Buldrende varm lørdag på Fyn - men tordenvejret truer

Høj solskin og høje temperaturer har sat sit præg på de seneste par dage, og det ser ud til at fortsætte lidt endnu.

Lørdag kan temperaturerne på Fyn igen komme op i den høje ende af 20'erne.

Det sker, efter usædvanlig varm luft i de seneste dage er strømmet ind over Danmark, hvilket har betydet, at man flere steder har målt over 30 grader.