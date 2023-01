Charme, selvtillid og lækkert hår: Ejendomsmægler fra Odense skal sælge huse, som ingen vil købe

Højere renter, en dyrere hverdag og forøget usikkerhed presser huskøberne og boligmarkedet.

Men det afholder ikke den odenseanske ejendomsmægler Bahadir Demirhan fra at prøve kræfter med at sælge ejendomme i alle egne af landet i et nyt tv-program.

Den fynske mægler har kastet sig ud i en hård konkurrence om at sælge flest af i alt ti huse, som ingen andre danskere vil købe.

- Grunden til, at der ligger boliger, som ikke er blevet solgt, det er, at det ikke er mig, der har haft dem til salg, siger Bahadir Demirhan selvsikkert.

Fynboen er en af hovedpersonerne i en konkurrence på TV 2, som får premiere onsdag i denne uge og kan ses hver onsdag resten af vinteren.



I programmet "Til salg i 100 år" skal Bahadir Demirhan dyste med den jyske ejendomsmægler Peder Kongsgaard fra Thisted.

Jyden og fynboen skal sælge boliger fra Lem i Vestjylland til Alslev i Østjylland. Fra Ærø i Det Sydfynske Øhav til det flade Lolland i Østersøen.

Charme, selvtillid og lækkert hår

Bahadir Demirhan er 40 år, men har været ejendomsmægler over halvdelen af sit liv. Egentlig havde han som helt ung en drøm om at blive en stor kanon i finansverdenen.

- Jeg ville til Wall Street og være det nye svar på Gordon Gekko, siger Bahadir Demirhan.

Men så ringede den nu pensionerede fynske ejendomsmægler Lars Dreyer fra Svendborg og tilbød den unge Bahadir en praktikplads i Danboligs afdeling på Dalumvej i Odense.



- Jeg har altid ment, at man skulle have en chance her i livet, også selv om man har et navn, som ikke er dansk, siger Lars Dreyer, som tog Bahadir ind, fordi den unge fyr med de tyrkiske rødder stod og manglede en praktikplads.

Siden er det gået stærkt. I dag er Bahadir Demirhan medejer af seks boligbutikker i Odense og en på Nordfyn med i alt 35 medarbejdere.

Lars Dreyer er da heller ikke spor overrasket over, at Demirhan Bahadir nu her mere end 20 år senere skal optræde i en række programmer på landsdækkende TV.



- Han har altid haft talent. Det havde han også dengang, selv om han havde svært ved at møde til tiden om morgenen. Men så tog jeg ud til hans tyrkiske forældre og tog en snak med dem, og så kom der hurtig styr på det, siger Lars Dreyer, som husker Demirhan som en sjov fyr med store armbevægelser, charme og selvtilliden i orden.

Den hurtige fynbo og sindige jyde

Bahadir Demirhan har da heller ingen problemer med at optræde i rollen som den "smarte" ejendomsmægler fra Odense i TV 2's nye programserie.

Selv om baggrunden er alvorlig nok, er der nemlig også plads til sjov og ballade, hvor den jyske og fynske ejendomsmægler - drilsk, men også kærligt - hver især spiller på deres forskellige personlige styrker og svagheder.

Rivalen Peder Kongsgaard siger:

- Jeg udfordrer Bahadir, fordi han er prototypen på alt det, jeg som thybo i bund og grund hader. Det skal naturligvis siges, at jeg har dyb respekt for ham, og det han kan. Men Bahadir er alt for smart og alt for meget. I hvert fald til Thy, siger en storgrinende Peder Kongsgaard, som var brugtvognsforhandler, før han trådte ind i ejendomsbranchen.



Bahadir Demirhan svarer hurtigt tilbage:

- Jeg er født til at være ejendomsmægler. Syv butikker taler sit tydelige sprog. Det er simpelhen ikke en mulighed for mig at tabe til en undermåler som Peder. En tidligere brugtvognsforhandler. Det ville være en skændsel for hele branchen.

Programmet har premiere onsdag 11. januar klokken 20.50 på TV 2.