Derfor er det blevet markant dyrere at gå på toilettet

Det er blevet væsentligt dyrere at købe toiletpapir i dit lokale supermarked.



Selv om vi i løbet af det seneste år har vænnet os til, at priserne på dagligvarer stiger og stiger meget, er udviklingen på toiletpapir i de seneste måneder nærmest eksploderet.

Et eksempel er toiletpapir fra Samelle, der kan købes i Netto. For et år siden kostede en pakke toiletpapir 26,50 kroner. I dag koster den samme pakke 37,75 kroner - en stigning på 42 procent.

Fredag kom det frem, at forbrugerpriserne i januar steg med 7,7 procent, men kigger man alene på toiletpapir ligger stigningen over det seneste års tid på over 40 procent - altså væsentlig højere.