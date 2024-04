Derfor har politiet svært ved at knalde bagmænd for at tjene penge på købesex

Få vil snakke

Kontrollerne foregår i gennemsnit to gange om måneden, hvor der kører en patrulje ud og blandt andet kontrollerer for ID og pas for at sikre, at dem der opholder sig på adresserne, har tilladelse til at være i landet.

Men det kan være rigtig vanskeligt gennemskue, hvad der egentlig foregår, siger Christian Rasmussen.

- Det er et svært område at arbejde i. Det kræver, at der er kommunikation med de kvinder, vi møder, for at vi kan få indsigt. Der kan være et pres udefra som kan påvirke det her. Så det kræver at kvinderne har lyst til at tale med os.



Og det har de sjældent, uddyber han. Ifølge TV 2-dokumentaren er kvinderne ofte instrueret i, hvad de skal bruge som dækhistorie.

- Det er ikke nemt, og det kræver at folk fortæller os om det her. I de her miljøer er der ikke ret mange, der har lyst til at fortælle os ret meget. Uden vidner kan det her være rigtig svært at bevise, siger han.