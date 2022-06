Det Fynske Dyrskue er tilbage - efter to års pause ventes ekstramange deltagere

Efter to år med digitale dyrskuer kan fynboerne nu igen se frem til at besøge Det Fynske Dyrskue på Dyrskuepladsen i det sydlige Odense. Endda i et år, hvor dyrskuet kan fejre sit 140-års jubilæum.

Dyrskueformand Torben Povlsen glæder sig derfor ikke overraskende over, at der nu igen er masser af liv på den gamle dyrskueplads.

- Det er vildt fantastisk at opleve, hvordan pladsen begynder at summe af aktiviteter og glæden over at være tilbage. Det ligner efterhånden en stor udstillingsplads fuld af aktivitet, og det er dejligt at hilse på udstillere igen.

- Så vi glæder os helt vildt til tre gode dage med spændende oplevelser, fortæller Torben Povlsen.

Dyrskuechefen krydser derfor fingre for, at vejrudsigten og det noget ustabile danske sommervejr arter sig hen mod weekenden og dyrskuet, der afvikles fra fredag til søndag.

- Vejrudsigten fylder meget. Sidste gang fik vi regn, men denne gang vil vi gerne have tørvejr, så vi får en masse gæster ind, siger Torben Povlsen, der håber på flere end 50.000 besøgende til årets dyrskue.

Escape room og uofficielt DM i esports-pløjning

Udover at arrangere det digitale dyrskue i de to corona-ramte år 2020 og 2021, har folkene bag dyrskuet brugt perioden på at nytænke Danmarks ældste dyrskue, så det selv efter 140 år fremstår moderne og i trit med tidens ånd.

Derfor kan gæsterne i år se frem til en række nye tiltag som blandt andet et landbrugsrelateret escape room, der er lavet af Dalum Landbrugsskole. Og så er der også kommet esport på programmet, når Danmarks bedste til at pløje, så og tærske skal findes i computerspillet Farming Simulator.

- Der er rigtig mange børn og unge, der spiller Farming Simulator, som er et spil, der handler om landbrug og fødevareproduktion. En stor del af fremtidens landbrug kommer til at handle om robotter og computere, så dem, der bliver fanget af det spil, kan blive virkelig vigtige for fremtidens fødevareproduktion. Derfor glæder vi os til at få esport ind i systemet, siger Torben Povlsen.

Udover esport, escape room, stort fødevaremarked og street food har dyrskuet i år – ligesom mange andre store begivenheder - sat ekstra meget fokus på bæredygtighed og biodiversitet.

Man kan blandt andet lære at bygge sit eget insekthotel, som børnene kan tage med hjem bagefter.

- Vi har udover det digitale lavet tiltag på pladsen med en sansehave, biodiversitet og naturskulpturer. Og så har vi udvidet med insektdage i Munke Mose, hvor børn og børnefamilier kan komme ned og fange insekter og tale med naturvejledere om insekterne, man har fanget.

- Og så har vi fået lavet ”Dyr’skuret” til daginstitutioner, som kan komme ud med børnene og lære om fødevareproduktion, siger Torben Povlsen.

10.000 skolebørn på fredagsvisit

Da der i 2019 sidst blev afholdt et fysisk dyrskue på pladsen i Odense, var der knap 44.000 gæster. Formand Torben Povlsen håber, at de i år kan runde 50.000 besøgende.

Rigtig mange af dem ankommer allerede fredag morgen, hvor dyrskuet har inviteret ikke færre end 10.000 fynske skolebørn på besøg.

Men inden det store skole-rykind fredag morgen glæder dyrskuechefen sig til de allerførste gæster kommer aftenen inden.

- Jeg glæder mig simpelthen til torsdag aften at gå rundt sammen med de første gæster og vise pladsen frem igen og mærke, at det kommer under huden – og så virkelig også til at se de tusindvis af skolebørn, der kommer ind fredag morgen. Det er vildt fedt, siger Torben Povlsen.

- Jeg håber, at vi får tre rigtig gode dage med smæld i flagene, og hvor det emmer af liv. Vi synes selv, vi har et rigtig godt produkt, som vi gerne vil have folk ud at opleve. Jeg forventer et velafviklet dyrskue med gode udstillinger og flotte konkurrencer.

Dyrskuet får også besøg af tv-kokken Nikolaj Kirk, skuespiller, tv-vært, foredragsholder og forfatter Sebastian Klein, H.C. Andersen Paraden med Torben Iversen i spidsen og mange andre.

- Forhåbentlig vil over 50.000 mennesker gå hjem med en god oplevelse, siger Torben Povlsen.

Allerede inden Det Fynske Dyrskue fredag begynder, har brugerne på dyrskuets facebookside kåret Fyns sødeste kalv og føl.