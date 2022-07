DMI lover sol og 30 grader i en af årets største ferieuger

Det er ingen hemmelighed, at uge 29 er blandt danskernes yndlingsuger at holde ferie i. Og når man ser på, hvordan vejret bliver i år, er der heller ingen tvivl om hvorfor.

Ifølge meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Klaus Hansen er der lagt op til en solrig, tør og varm uge.

Ugen lægger således ud med en mandag, der bliver ramt af nærmest tropiske varmestrøg og temperaturer helt op omkring eller endda mere end 30 grader.

- Det overordnede billede er, at vi får en uge med sol og i starten af ugen også mest tørvejr, siger Klaus Larsen.

Det flotte vejr skyldes et højtryk, som har ligget over Europa, og som er begyndt at trække mod nord. Den seneste tid har det skabt hedebølger i Sydeuropa, hvor både Frankrig, Spanien og Portugal døjer med voldsomme skovbrande.

- Det har trukket denne her meget varme afrikanske luft, som har ligget over Spanien og Portugal, og som har trukket videre op og ligger i dag over England, Frankrig, Holland og Belgien, siger Klaus Larsen.

- Det er jo så på vej videre på besøg i Danmark her midt på ugen, inden det bliver skubbet videre og afløst af den kolde luft, som igen trækker ned fra nord.

Torsdag står den kolde luft til at vende tilbage, og mødet mellem de to fronter kan godt give lidt ubehageligt vejr.

- Når den kolde luft møder den varme luft, som kan indeholde en hel del fugt, uden at man rigtig lægger mærke til det, så bliver der udløst nogle temmelig kraftige vejrfænomener, hvor vi kan få ret kraftige regn- og tordenbyger, siger Klaus Larsen.

- Der er da mulighed for, at det kan smide temmelig mange millimeter af sig.

Mandag, tirsdag og onsdag bliver alle flotte dage med temperaturer mellem 25 og 30 grader. Torsdag vender vejret så en smule, og det kan blive overskyet og regnfuldt.