Redningsaktion: Droner og redningsbåde ledte efter person på Lillebælt

Brandvæsen, politi og ambulancer var fredag aften til stede ved lystbådehavnen i Fredericia, hvorfra beredskabet havde iværksat en redningsaktion - eller eftersøgning - på Lillebælt.

Myndighederne frygtede, at en person, der tidligere på aftenen blev set sejle på et såkaldt paddleboard, var kommet i havsnød.

Det fortalte operationschef Casper Christensen fra Trekantområdets Brandvæsen.

- En bekymret borger kontaktede alarmcentralen, da vedkommende havde set en paddleboarder på vandet og efterfølgende mistede personen af syne.

- Det er på den baggrund, at vi har iværksat en eftersøgning. Der er foreløbig ingen, der er meldt savnet, sagde operationschefen.

Kort efter klokken 22 blev aktionen afblæst.

Casper Christensen oplyser til Fredericia Dagblad, at det var Forsvarets søredningstjeneste, JRCC, som traf beslutning om, at eftersøgningen skulle indstilles. JRCC styrede aktionen.

- Det er dem, der har vurderet, at der ud fra eftersøgningen og efterretninger fra politiet ikke er nogen indikationer på, at der er nogen fare på færde. Men den nærmere baggrund for vurderingen, kender jeg ikke, siger Casper Christensen.

To redningsbåde og flere droner ledte efter den pågældende person på Lillebælt. Anmeldelsen blev modtaget klokken 20.02.

Et paddleboard er et bræt, som man enten kan stå eller sidde på, mens man kommer frem ved at padle med en åre.