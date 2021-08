Efter kraftige byger og skybrud - nu bliver det tørvejr og blæsende

Flere steder på Fyn var der lørdag kraftige byger, og selvom søndagen ikke kan garanteres at blive helt tør, så ser det ud til, at der bliver mindre brug for paraplyen i dag.

Dagen begynder med temperaturer omkring 16 grader, og op ad formiddagen stiger det til omkring 19 grader, hvilket kommer til at være niveauet det meste af dagen.

Det bliver tørvejr de fleste steder, og selvom der kan være byger, bliver det ikke i samme omfang som lørdag.