Klodens ressourcer opbrugt for i år: Katrines mikrolandbrug prøver at gøre en forskel

I dag nåede klodens befolkning den kedelige milepæl, at jordens ressourcer for 2021 er opbrugt. Men flere steder dukker der nye landbrug op, som prøver at gøre en bæredygtig forskel i kampen for klimaet.

Et af de steder er på Tåsinge i det Sydfynske. Her ligger en én hektar stor økologisk grøntsagsproduktion, der prøver at gøre en lille forskel i det store verdensbillede.