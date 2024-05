Sommerhusmarkedet er brandvarmt - særligt ét område er populært

Hvis du går og tænker på at sælge dit sommerhus, så er det nok ikke et dårligt tidspunkt at gøre det på.

Tendensen er i hvert fald, at den gennemsnitlige kvadratmeterpris på solgte sommerhuse på Fyn er stigende. Det viser tal fra Boligsiden.

- Priserne på sommerhuse på Fyn er steget, men det svinger ekstremt meget, siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør og boligøkonom hos Boligsiden.

I februar satte priserne på fritidshuse på Fyn rekord. Her var den gennemsnitlige kvadratmeterpris 28.489 kroner per kvadratmeter, hvilket er det højeste, siden Boligsiden begyndte at lave sine opgørelser.

I marts var den gennemsnitlige kvadratmeterpris for sommerhuse på Fyn også høj. Her landede gennemsnittet på 28.150 kroner per kvadratmeter, men i april faldt den gennemsnitlige kvadratmeterpris dog til 24.283 kroner per kvadratmeter.

