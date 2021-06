Eksperiment: Tid til et opgør med den grove tone på nettet

Ondt i maven

De første kommentarer blev sendt af sted, mens sommerfuglene baskede i Magnus Ahlstrøms mave. For han har tidligere været udsat for, at saglige kommentarer, han smed på sociale medier, blev kvitteret for med personlige angreb som, at han var for ung, for lille eller for dårlig til at stave.

- Jeg fik lidt ondt i maven, hver gang jeg fik en notifikation, der fortalte mig, at der var en reaktion på en af mine kommentarer, fortæller Magnus Ahlstrøm.

Han kommenterede primært på historier på mediernes hjemmesider, og blandt andet på en historie om sygeplejerskernes strejke, en debat om Mette Frederiksen og en artikel om problemer med unge, der spiller for høj musik på soundbokse.