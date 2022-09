El hitter i App Store: Her er de mest populære apps til at styre dit elforbrug

De fleste fynboer forsøger formentlig at skrue ned for el-forbruget for tiden, men det samme kan ikke siges om deres brug af el-apps.

Kigger man på hitlisterne i Apple's App Store, så er der ikke meget tvivl om, at mange danskere har travlt med at få installeret el-apps på deres mobiler lige nu.

De fem mest downloadede gratis apps i Danmark lige nu er nemlig alle el-apps.

De kan alle bruges til at få overblik over el-prisen og ens eget el-forbrug.

Seksdobling af brugere

- Vores systemer har slet ikke været gearet til det tryk, den enorme efterspørgsel har givet, siger Kenneth Christiansen, der er ansvarlig for marketing og kommunikation hos Energi Fyn

Energiselskabet har oplevet en seksdobling af aktive månedlige brugere af deres apps bare siden starten af året.

- Og det tryk gør, at vi de sidste måneder har arbejdet intensivt på at forbedre og udvide app'en, siger Kenneth Christiansen.

Så sent som i dag onsdag har Energiselskabet udsendt en ny udgave af app'en.

Fra nice-to-have til need-to-have

I App Store er 'Min Strøm' den mest downloadede app lige nu, stærkt efterfulgt af app'en 'Elpriser', 'Andel Energi', 'Watts - Energiassistent' og på femtepladsen 'Elspotpriser'.

Dermed slår de mange el-apps for eksempel det nye MitID helt ned på en 10.-plads.

Og det er et mærkværdigt skift, mener Kenneth Christiansen fra Energi Fyn.

- Før var de her apps nice-to-have, nu er de need-to-have, påpeger han.

Han tilføjer, at det ikke alene er antallet af brugere, der stiger i øjeblikket. Kundernes brug af app'en er også fordoblet på et års tid. Fra 7,5 til 15 besøg om måneden.

Det er dog Kenneth Christiansens overbevisning, at den nuværende energikrise bare har accellereret en udvikling, der vil være kommet alligevel.

- Vores fremtidige forbrugere bliver mere grønne, og vi skal sørge for, at det er mere transparent, hvilket el-produkt man køber.

Antallet af henvendelser til Energi Fyns kundecenter er også eksploderet i den seneste periode.